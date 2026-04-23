Angola: Le Gouvernement angolais met en place un ensemble de mesures pour atténuer les effets des inondations à Benguela

Luanda — Le Gouvernement angolais a approuvé un ensemble urgent de mesures financières, fiscales et sociales visant à atténuer les conséquences des inondations survenues dans la province de Benguela, à la suite du débordement du fleuve Cavaco.

L'annonce a été faite par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, à l'issue de la première session extraordinaire de la Commission économique du Conseil des ministres, présidée par le Chef de l'État, João Lourenço.

Ces mesures, consignées dans un projet de décret présidentiel en phase finale de publication, ont pour objectif de soutenir les familles et les entreprises touchées par cette calamité.

Une ligne de crédit de 30 milliards de kwanzas

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Parmi les principales dispositions figure la mise en place d'une ligne de financement de 30 milliards de kwanzas destinée à relancer l'activité économique. Selon José de Lima Massano, ce mécanisme permettra aux entreprises de reconstituer leurs stocks et d'acquérir des équipements, à un taux d'intérêt annuel de 7,5 %, assorti d'un différé de paiement pouvant aller jusqu'à douze mois.

Pour l'acquisition d'équipements, les bénéficiaires disposeront d'une année de grâce sans paiement de capital ni d'intérêts, suivie d'une période de remboursement de 36 mois. En ce qui concerne les matières premières, le différé sera de 45 jours, avec un remboursement à effectuer dans un délai maximal de 90 jours.

Allégements fiscaux et sociaux

Sur le plan fiscal, l'Exécutif a acté un report de 90 jours du paiement des impôts, tout en portant à 120 jours les délais accordés pour la régularisation des arriérés fiscaux. Par ailleurs, en matière de sécurité sociale, les entreprises bénéficieront, pour une durée de trois mois, d'une exonération de la contribution patronale fixée à 8 %, cette charge étant assumée par le système afin de préserver les emplois.

Des mesures étendues à d'autres régions

Bien que motivées par les inondations à Benguela, ces mesures seront également étendues aux entreprises affectées par des catastrophes naturelles dans d'autres régions du pays, notamment dans les zones centre et sud.

Un élan de solidarité nationale

Le ministre a salué la mobilisation solidaire de citoyens et d'institutions à travers plusieurs provinces, venus en aide aux populations sinistrées. « Nous assistons à une forte vague de solidarité, avec des contributions provenant de diverses régions du pays », a-t-il déclaré.

L'Exécutif a par ailleurs assuré qu'il continuerait de suivre de près l'évolution de la situation sur le terrain, en coordination avec la Banque nationale d'Angola, en vue de renforcer les dispositifs de soutien aux ménages et au tissu économique affectés.