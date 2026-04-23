Angola: Le Comité d'organisation de la visite du Pape remercie l'État angolais pour son soutien

Luanda — Le Comité d'organisation de la visite du Pape Léon XIV, de la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé (CEAST), a salué ce mercredi à Luanda le soutien logistique et institutionnel apporté par l'État angolais à l'Église catholique lors de la visite du Pape en Angola.

Lors d'une conférence de presse présentant un premier bilan de la visite papale, le coordinateur du comité, Mgr Belmiro Tchissengueti, a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par les institutions publiques et privées qui ont œuvré afin d'assurer au Saint-Père le meilleur séjour possible durant sa visite de quatre jours.

L'évèque Tchissengueti a déclaré que, d'une manière générale, l'Église est satisfaite des résultats obtenus, « car le Saint-Père considère l'Église angolaise comme un prolongement de la mission évangélique ».

« Le Saint-Père a inclus une visite en Angola dans son premier itinéraire, la considérant à la fois comme une priorité et une responsabilité », a-t-il déclaré.

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Le coordinateur a également salué la présence du secteur de la santé sur tous les lieux d'activité dans les trois provinces du pays, ce qui a permis d'assurer une assistance médicale aux fidèles.

Concernant le jeune homme qui a forcé le cordon de sécurité de la caravane du Pape Léon XIV, Mgr Belmiro Tchissengueti a estimé que les citoyens devaient assumer leurs responsabilités, tout en soulignant que cet incident n'avait en rien terni la visite du Saint-Père.

Quant aux messages de Léon XIV, Mgr Belmiro a déclaré qu'ils étaient profonds et empreints de symbolisme, prônant la préservation de la paix, la réconciliation et la solidarité pour le développement social.

Sur le plan liturgique, il a qualifié la visite de positive, soulignant la rencontre avec l'État, la messe célébrée à Kilamba (Luanda), ainsi que les rencontres avec les évêques, les prêtres, les personnes consacrées et les catéchistes à la paroisse Notre-Dame de Fatima, également dans la capitale angolaise.

Le prélat a également mentionné la récitation du Rosaire au sanctuaire de Muxima, ainsi que la visite à la maison de retraite et la messe en plein air à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul.

La visite du Saint-Père en Angola, du 18 au 21 avril, a été marquée par la rencontre avec le Chef de l'État angolais, João Lourenço, ainsi qu'avec des membres du pouvoir exécutif, de la société civile et du corps diplomatique.

Sur le plan religieux, le Pape Léon XIV a célébré une messe dans la municipalité de Kilamba (Luanda) et a présidé la récitation du Rosaire au sanctuaire de Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, moments qui ont mobilisé des milliers de fidèles catholiques, ainsi qu'un voyage dans la province de Lunda-Sul, à l'est du pays, où il a dit une messe en plein air.

La Guinée équatoriale est la quatrième et dernière étape de son périple à travers l'Afrique, après l'Algérie, le Cameroun et l'Angola.