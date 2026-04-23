Angola: Le pays rejoint le système international de propriété intellectuelle plus inclusif

22 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CS/SB/DF/LUZ

Luanda — L'Angola s'est associé mardi à la promotion d'un système international de propriété intellectuelle plus inclusif, équilibré et sensible aux besoins des pays en développement.

L'annonce a été faite par la représentante permanente d'Angola auprès de l'Office des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève, l'ambassadrice Ana Maria de Oliveira, lors de son intervention à la session extraordinaire de la 67e Assemblée de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

L'idée exprimée par l'Angola a également été reprise par l'Afrique du Sud, au nom du Groupe africain, par le Portugal, au nom de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP), ainsi que par le Népal, au nom des Pays les moins avancés.

Une note des Services de communication institutionnelle et de presse de la Représentation permanente d'Angola auprès de l'Office des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève, envoyée ce mercredi à l'ANGOP, indique que la session extraordinaire de la 67e Assemblée de l'OMPI a également servi à présenter Daren Tang, réélu au poste de directeur général de l'OMPI.

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En ce sens, l'Angola estime que sous la direction de Daren Tang, l'OMPI continuera de promouvoir l'innovation, la créativité et le développement durable, tout en assurant une répartition globale plus équitable des avantages liés à la propriété intellectuelle.

La diplomate angolaise a réitéré l'engagement de l'Angola à collaborer activement avec l'OMPI et ses États membres, afin de renforcer les capacités, l'accès au savoir et de stimuler l'innovation comme moteurs d'une croissance inclusive.

Elle a également souligné la nécessité d'une coopération renforcée pour faire face aux défis émergents tels que la transformation numérique, l'économie créative et la valorisation des ressources endogènes.

Maria de Oliveira a réaffirmé sa confiance dans le mandat de Daren Tang, en tant que directeur général de l'OMPI, et la disponibilité de l'Angola à contribuer à une organisation plus efficace et inclusive, orientée vers les besoins concrets de ses membres.

Lire l'article original sur ANGOP.

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