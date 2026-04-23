Angola: La BNA décrète un moratoire de six mois pour les victimes des inondations à Benguela

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) a décrété, ce mercredi, un moratoire de six mois sur le remboursement des prêts bancaires pour les familles et les entreprises touchées par les inondations dans la province de Benguela.

Cette mesure exceptionnelle vise à atténuer les difficultés financières engendrées par la catastrophe.

L'annonce a été faite par le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Tiago Dias, lors d'une conférence de presse à l'issue de la 1re session extraordinaire de la Commission économique du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, João Lourenço.

Cette décision fait suite à une évaluation des conséquences de la crue du fleuve Cavaco dans la province de Benguela, qui a causé des pertes humaines et d'importants dégâts matériels.

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Selon le gouverneur, la Banque nationale d'Angola a élaboré une instruction temporaire et exceptionnelle, applicable à tous les établissements financiers opérant dans le pays.

Cette mesure prévoit la suspension, pour une durée de six mois, des paiements d'intérêts et des remboursements de capital auprès des banques commerciales, offrant ainsi un répit financier aux personnes concernées.

Pour bénéficier de ce moratoire, les clients doivent soumettre leur demande à leur établissement financier respectif dans un délai de 30 jours, les banques disposant d'un délai maximal de 15 jours pour répondre.

Selon Tiago Dias, cette initiative complète l'ensemble des mesures déjà approuvées par l'Exécutif, qui comprend des lignes de financement et des incitations fiscales pour soutenir la relance économique des zones sinistrées.

« L'objectif est d'alléger le fardeau financier des familles et des entreprises en cette période particulièrement difficile, afin de faciliter leur redressement progressif », a-t-il déclaré.

Cette mesure concerne les clients pouvant prouver avoir été directement touchés par les inondations à Benguela et pourrait être étendue à d'autres régions affectées par des catastrophes naturelles récentes.

Cette mesure, a-t-il ajouté, témoigne de la solidarité institutionnelle du système financier national envers les citoyens et les entreprises.

Il convient de rappeler que le Chef de l'État, João Lourenço, s'est récemment rendu dans la province de Benguela pour constater les dégâts causés par les inondations sur le terrain et a ordonné la mise en oeuvre de mesures urgentes pour atténuer les conséquences et accélérer le redressement des zones sinistrées.