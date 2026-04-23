Angola: Le ministère des Finances appelle à une rigueur accrue dans l'exécution du Budget Général de l'État pour 2026

Luanda — La secrétaire d'État pour le Budget, Juciene de Sousa, a insisté ce mercredi, à Luanda, sur la nécessité d'une rigueur renforcée dans la gestion des ressources publiques afin de garantir une plus grande efficacité et transparence dans l'exécution du Budget général de l'État (BGE) pour l'exercice 2026.

Dans son intervention lors de l'ouverture du séminaire sur les règles d'exécution du BGE/2026, la responsable a indiqué que l'exécution budgétaire représente le moment crucial où la planification stratégique se traduit en services et investissements tangibles pour la population.

« C'est dans l'exécution que le budget prend vie, il est donc crucial que les gestionnaires des différentes unités budgétaires parlent le même langage pour garantir la viabilité des finances publiques », a martelé Juciene de Sousa.

C'est pourquoi, la secrétaire d'État fait savoir que ce séminaire vise à harmoniser l'interprétation des normes en vigueur et à éviter les défaillances techniques constatées lors des exercices précédents.

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Pour Juciene de Sousa, le respect scrupuleux de ces directives est impératif pour renforcer la crédibilité des institutions de l'État.

Elle a ensuite indiqué que le BGE pour 2026 met un accent particulier sur la transparence et la coordination systémique entre les différents organes afin de garantir que chaque unité monétaire inscrite au budget remplisse efficacement sa fonction socio-économique.

Le séminaire sur les règles d'exécution du BGE pour 2026 est à caractère technique et pédagogique, structuré en panels couvrant les principales directions nationales du ministère des Finances.

Parmi les thèmes abordés, on cite le « Budget de l'État : Analyse des règles générales et les principales modifications réglementaires pour 2026 ». À cela s'ajoutent les thèmes « Investissement public : Orientations pour l'exécution du Programme d'Investissement Public (PIP) » et « Gestion de la dette : cadre et limites de la dette publique pour le cycle en cours ».

Mais aussi des thèmes comme « Marchés publics : orientations pour l'acquisition de biens et de services » et le « Patrimoine de l'État : règles relatives à la gestion et à l'inventaire des biens publics ».