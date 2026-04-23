Angola: Des nouvelles règles de l'OGE renforcent une transparence accrue dans la gestion publique

Luanda — Les nouvelles règles d'exécution du budget général de l'État (OGE, sigle en portugais) pour l'exercice 2026 garantiront une plus grande efficacité dans la gestion des ressources publiques, renforceront la transparence et accéléreront la mise en œuvre des projets d'investissement, a assuré mercredi, à Luanda, le directeur national du budget de l'État, Edilásio Caleia.

S'exprimant devant la presse en marge d'un séminaire méthodologique sur les règles d'exécution de l'OGE/2026, le responsable a expliqué que ce nouveau cadre réglementaire découle d'un décret présidentiel actualisant la législation précédente et intégrant des innovations structurelles visant à améliorer la gestion financière de l'État.

Parmi les principales avancées, il a souligné l'introduction d'une planification financière trimestrielle des projets, ainsi que la clarification des compétences dans le processus de transfert d'actifs entre les organes de l'administration centrale et locale, des mesures destinées à lever les obstacles opérationnels et à accélérer l'exécution budgétaire.

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Selon le directeur, le nouveau décret comprend 43 articles, dont 23 ont fait l'objet de modifications importantes, incluant 11 ajustements, la suppression de trois dispositions et l'introduction de 40 nouvelles règles, dans un exercice qu'il a considéré comme l'une des révisions les plus complètes de ces dernières années.

« Cette révision est le fruit d'une étroite collaboration avec les unités budgétaires, ce qui nous a permis d'identifier les points de blocage et de recueillir des recommandations concrètes pour améliorer l'exécution du budget général de l'État », a-t-il souligné.

Concernant le traitement des salaires, Edilásio Caleia a indiqué que l'analyse de l'exercice précédent avait démontré que les retards de paiement n'étaient pas dus à un manque de liquidités, mais plutôt au non-respect des délais administratifs par certains responsables publics.

Il a précisé que, pour remédier à cette situation, le nouveau calendrier d'exécution budgétaire renforce les responsabilités des services des ressources humaines des unités budgétaires, de la Direction nationale du budget de l'État (DNOE) et de la Direction nationale du Trésor (DNT).

Il a déclaré que l'objectif est de garantir la clôture et la validation correctes des paies dans les délais impartis, permettant ainsi un versement sans encombre jusqu'au dernier jour ouvrable de chaque mois.

Le directeur national a réaffirmé que les règles d'exécution du budget de l'État sont obligatoires et constituent le principal instrument de gestion des finances publiques, visant à assurer une plus grande discipline, une plus grande rigueur et une meilleure adéquation avec les priorités stratégiques de l'Exécutif.

Dans ce contexte, il a affirmé que le principe directeur est de veiller à ce que chaque kwanza dépensé soit dûment justifié et contribue à des résultats concrets pour le développement économique et social du pays.

Le séminaire méthodologique a également permis de lever les doutes et d'harmoniser les procédures avec les responsables des différentes unités budgétaires, dans le but d'éliminer les contraintes existantes et de renforcer l'efficacité de l'exécution du budget général de l'État pour 2026.