Angola: Fortes pluies à Bata - Dispersion des jeunes qui attendaient Léon XIV

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Bata ce mercredi ont provoqué l'éparpillement des fidèles, notamment les jeunes, qui attendaient l'arrivée du Pape Léon XIV sur la pelouse du stade de Bata.

Face à la pluie, beaucoup se sont réfugiés dans les tribunes couvertes du stade, tandis que d'autres sont restés sur le terrain, munis de parapluies, près de l'estrade installée pour la rencontre.

Malgré les conditions météorologiques, l'atmosphère est restée empreinte d'attente, les fidèles présents souhaitant assister à l'événement, qui constitue la dernière activité du Pontife dans la ville.

Après la cérémonie, le Saint-Père devrait rentrer à Malabo aujourd'hui, dernière étape de sa visite en Guinée équatoriale.