Angola: Fortes pluies à Bata - Dispersion des jeunes qui attendaient Léon XIV

22 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MR/ART/LUZ

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Bata ce mercredi ont provoqué l'éparpillement des fidèles, notamment les jeunes, qui attendaient l'arrivée du Pape Léon XIV sur la pelouse du stade de Bata.

Face à la pluie, beaucoup se sont réfugiés dans les tribunes couvertes du stade, tandis que d'autres sont restés sur le terrain, munis de parapluies, près de l'estrade installée pour la rencontre.

Malgré les conditions météorologiques, l'atmosphère est restée empreinte d'attente, les fidèles présents souhaitant assister à l'événement, qui constitue la dernière activité du Pontife dans la ville.

Après la cérémonie, le Saint-Père devrait rentrer à Malabo aujourd'hui, dernière étape de sa visite en Guinée équatoriale.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.