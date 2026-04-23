Angola: La CEAST qualifie d'excellente la couverture médiatique de la visite du Pape Léon XIV

Luanda — La Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé (CEAST) a jugé, ce mercredi à Luanda, la couverture médiatique de la visite du Pape Léon XIV dans le pays excellente, grâce à l'engagement et au professionnalisme des médias et de tous ceux qui y ont contribué.

Cette position a été exprimée lors d'une conférence de presse d'évaluation préalable par l'évêque diocésain de Benguela, Mgr António Jaca, qui a souligné que « chacun a donné le meilleur de soi-même pour vivre et suivre la présence du Pape Léon XIV en Angola », dans une mobilisation qui a impliqué journalistes, techniciens et commentateurs, tant nationaux qu'étrangers.

Selon le prélat, la couverture de l'événement a été grandement facilitée par la contribution des entreprises de télécommunications, qui ont renforcé les systèmes de communication, permettant des transmissions en temps réel de qualité et à large diffusion.

L'évêque António Jaca a particulièrement souligné l'événement organisé dans la cité de Kilamba, à Luanda, dont il a jugé la couverture médiatique excellente, contribuant à donner une visibilité nationale et internationale au message du Pape.

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L'évêque a également insisté sur le rôle des commentateurs des différentes plateformes de diffusion, soulignant que leur travail était essentiel à une meilleure compréhension, par le public, du contenu et de la signification de la visite papale.

Au cours de son discours, le prélat a également salué l'esprit de sacrifice, l'engagement et le dévouement dont ont fait preuve les professionnels des médias, qui ont travaillé sans relâche tout au long du séjour du Saint-Père en Angola.

Selon les informations recueillies, plus d'un millier de professionnels, angolais et étrangers, ont participé à la couverture de l'événement, contribuant ainsi au succès médiatique de la visite du Pape Léon XIV en Angola.

La visite du Saint-Père, qui s'est déroulée du 18 au 21 avril, a été marquée par une rencontre avec le Chef de l'État angolais, João Lourenço, ainsi qu'avec des membres du pouvoir exécutif, de la société civile et du corps diplomatique.

Sur le plan religieux, le Pape Léon XIV a célébré une messe dans la municipalité de Kilamba, à Luanda, et a dirigé la récitation du chapelet au sanctuaire de Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, des moments qui ont mobilisé des milliers de fidèles catholiques.

Son programme comprenait également un déplacement dans la province de Lunda-Sul, à l'est du pays, où il a présidé une messe en plein air et visité une maison de retraite, témoignant ainsi de sa proximité avec les plus vulnérables, dans la ville de Saurimo.

Le Pape Léon XIV a également rencontré la communauté religieuse à l'église Notre-Dame de Fatima à Luanda.

Durant son séjour en Angola, de fortes manifestations populaires de soutien ont eu lieu, les fidèles affluant vers les lieux de célébration et vers la nonciature apostolique où résidait le Saint-Père.

La Guinée équatoriale est la quatrième et dernière étape de son voyage à travers l'Afrique, après l'Algérie, le Cameroun et l'Angola.