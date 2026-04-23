Guinée Equatoriale: Le pape Léon XIV commémore 170 ans d'évangélisation au pays

22 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MR/ART/SB

Mongomo — Le pape Léon XIV a célébré la messe ce mercredi à Mongomo, à l'occasion du 170e anniversaire de l'évangélisation de la Guinée équatoriale, soulignant le rôle historique des missionnaires et appelant à la poursuite de l'engagement chrétien.

Lors de la célébration, qui s'est déroulée dans la basilique-cathédrale dédiée à l'Immaculée Conception, sainte patronne du pays, le Saint-Père a exprimé sa joie de partager ce moment avec les fidèles, insistant sur l'importance de rendre grâce pour le chemin de foi parcouru en ces terres.

Dans son homélie, le Pontife a loué la contribution des missionnaires, des prêtres, des catéchistes et des laïcs qui ont consacré leur vie à la proclamation de l'Évangile, accompagnant le peuple dans ses difficultés, ses doutes et ses espérances, avec un témoignage de service et de fidélité.

Selon le pape Léon XIV, ces agents pastoraux sont devenus un signe de l'amour de Dieu et ont contribué à l'édification de l'Église et à la promotion du bien commun, même dans des contextes difficiles.

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L'évêque de Rome a exhorté les catholiques de Guinée équatoriale, et de Mongomo en particulier, à poursuivre la voie tracée par les missionnaires, avec engagement personnel et responsabilité sociale, afin que la foi vécue dans les communautés se traduise par des actions concrètes de solidarité et de service envers autrui.

Le pape a également souligné la centralité de l'Eucharistie dans la vie de l'Église, source et sommet de la mission chrétienne, représentant la présence du Christ qui s'offre au monde comme signe de l'amour de Dieu pour l'humanité.

La visite en Guinée équatoriale est la dernière étape du voyage du pape Léon XIV, après l'Algérie, le Cameroun et l'Angola.

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