Sénégal: JOJ « DAKAR 2026 » - Les assurances du COJOJ sur le dispositif d'accueil et d'hébergement

Pour les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, 74 hôtels seront mobilisés entre Dakar, Diamniadio et Saly. Soit un total de 5200 chambres réservées. Au cours des échanges avec le secteur sénégalais, le coordinateur du comité d'organisation (COJOJ) a donné des assurances par rapport au dispositif d'accueil et aux paiements qui seront finalisés d'ici le mois d'octobre prochain.

Le comité d'organisation des JOJ «Dakar 2026 », a donné des gages sur le dispositif déployé en direction de l'évènement olympique organisé du 31 octobre au 13 novembre prochain. Le COJOJ qui a rassuré les acteurs du secteur hôtelier, table sur 74 établissements hôteliers répartis entre Dakar, Diamniadio et Sali Portugal a déjà sécurisé. Soit un total de 5200 chambres réservées. Le coordonnateur général Ibrahima Wade souligne que l'ensemble des paiements sera finalisé d'ici le mois d'octobre prochain.

« L'ensemble des hôteliers de 3, 4, 5 étoiles qui ont accepté d'adhérer à ce contrat. À partir du 4 mai, tel que c'est dans le contrat, aucune annulation ne sera gratuite. Parce que je dois dire que les réservations ont commencé depuis longtemps. Aujourd'hui, le monde entier qui doit venir, ils ont à leur disposition les hôtels. Sur une plateforme, les pays, les officiels sont en train de s'inscrire », indique-t-il, avant d'ajouter : « A partir du 4 mai, dans quelques semaines, toute annulation devra comporter un certain nombre de conséquences en termes de pénalités. Également, nous avons convenu avec eux qu'à partir du mois d'août, tel que c'est dans les contrats de réservation, les premiers paiements vont commencer à tomber. Je pense que tout cela est rassurant. Le COJOJ va jouer sa partition, va assumer sa part de responsabilité. Nous avons appelé les hôteliers à améliorer l'attente, l'accueil, l'hébergement ».

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Rassuré, Mustapha Kane, secrétaire général exécutif du syndicat patronal de l'industrie hôtelière au Sénégal a pour sa part demandé au COJOJ de porter leur plaidoyer au niveau de l'État. « Nous avons insisté sur la mise à niveau des hôtels avant l'événement, le renforcement également de la formation, pour que l'ensemble des points qui ont été validés et sur lesquels également nous avons donné notre engagement soient respectés. La question de l'hébergement posant un enjeu logistique majeur pour le COJOJ Dakar 2026, chacune des parties promet de respecter ses engagements pour la réussite de cet événement d'envergure mondiale », a-t-il souligné.