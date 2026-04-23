Sénégal: En tournée économique dans le Sud-est - Le chef de l'Etat est arrive ce matin, à Kolda

23 Avril 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Accueilli à son arrivée par les autorités civiles et militaires, le Président de la République a entamé sa tournée économique dans la région de Kolda.

Cette visite de terrain portera sur le suivi de projets structurants dans plusieurs secteurs essentiels, avec un objectif constant, rapprocher davantage les effets de l'action publique des réalités vécues par les populations.

À travers cette tournée, il s'agit de conforter une orientation claire du Chef de l'État, faire en sorte que l'équité territoriale se traduise par des investissements utiles, des services plus accessibles et des perspectives plus solides dans les territoires.

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