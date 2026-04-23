Sénégal: Projet ripostes - Validation des résultats 2025 et du PTBA 2026 - La FAO appelle à plus de synergies d'actions

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique (METE) et l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV), a organisé hier, mercredi 22 avril 2026, la 5ème réunion du Comité de Pilotage (COPIL) du projet RIPOSTES.

Le projet RIPOSTES (Projet de Résilience et de Reforestation Intensive pour la Sauvegarde des Territoires et des Écosystèmes au Sénégal) a fait l'objet hier, mercredi 22 avril 2026, d'une réunion, la 5ème du genre, sous l'égide de la Fao. Cofinancé par l'Union européenne (UE) et le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), ledit projet appuie les efforts du Gouvernement du Sénégal pour renforcer la résilience des communautés et préserver les services écosystémiques dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte.

Selon le représentant de la Fao à cette rencontre, Makhfousse Sarr, à la lumière des recommandations lors des dernières sessions des Comités de pilotage et des Comités techniques, des efforts communs ont été déployés par le projet RIPOSTES en vue du renforcement de la gouvernance foncière et de la promotion des moyens d'existence durables dans les sites névralgiques du bassin arachidier et de la zone sylvopastorale. « Des avancées significatives ont été réalisées en direction des cibles contractuelles, notamment en matière de restauration des terres dégradées et de développement des chaînes de valeur des produits forestiers non-ligneux, comme indiqué dans le rapport d'évaluation à mi-parcours réalisé entre octobre 2024 et juillet 2025 », a fait savoir M. Sarr.

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Et d'ajouter : « l'action climatique que nous soutenons tous, reste une priorité nationale et mondiale, nécessitant une synergie et une complémentarité d'interventions en vue de la valorisation des potentialités territoriales, de développement et de la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire ». Il estime qu'aujourd'hui, les contributions significatives de l'Union européenne et de la Coopération irlandaise, ainsi que d'autres partenaires, appellent de leur part une meilleure synergie d'actions entre les projets et programmes, comme le projet Action contre la désertification, le projet RIPOSTES ainsi que tous les autres projets mis en oeuvre par la Grande Muraille Verte, avec l'appui de la FAO, en vue de la réalisation des objectifs assignés à l'Agence de reforestation et de la Grande Muraille Verte.

Fodé Fall, secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, rappelle que cette rencontre fait suite à celle du Comité technique consacré à la programmation des interventions prioritaires durant la phase d'extension, accordée pour ces deux projets, respectivement d'ici fin juin et mi-novembre 2026, afin de compenser les retards de démarrage. « Après avoir relevé les bonnes performances obtenues dans le cadre de l'exécution du projet RIPOSTES, à recommander pour un souci de réalisme la reformulation et la réactualisation de certaines cibles du projet en matière de restauration des terres, ces changements ont été reflétés dans le cadre logique réalisé du projet » a-t-il déclaré.

Et de faire savoir : « l'un des défis que nous devons relever ensemble est d'entretenir la dynamique amorcée par le projet RIPOSTES et TBA Résilience pour nous projeter vers une mise à l'échelle des bonnes pratiques mises en oeuvre ». Il s'est réjoui, à ce propos, « du processus déjà en place avec l'appui de la FAO auprès des partenaires financiers stratégiques que nous apprécions hautement pour la formulation de propositions idéales pour la mobilisation des finances ».