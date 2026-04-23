Sénégal: Saison 6 conférence Sahara (bal)-Moustapha Gaye entraineur as ville de Dakar - «Elever le niveau pour valider la qualification »

A Rabat, au Maroc, pour la conférence Sahara de la saison 6 de la Basketball Africa League (24 avril au 3 mai), l'AS ville de Dakar entre en lice demain vendredi. Depuis la capitale du Maroc, l'entraineur Moustapha Gaye a réaffirmé l'ambition du club de la municipalité. Fort d'un groupe expérimenté, il s'agira, selon le coach des champions du Sénégal, d'élever le niveau de l'équipe pour avoir les résultats escomptés et valider la qualification au play off ou Final 8 prévue à Kigali au Rwanda.

L'AS Ville de Dakar engage la Basketball Africa League avec la Conférence du Sahara qui démarre ce jeudi à Rabat. Depuis la capitale marocaine, l'entraîneur Moustapha Gaye s'est montré confiant quant à la solidité de son effectif et sa capacité à répondre présent et d'accéder au Final 8 à Kigali, au Rwanda.

« Nous sommes dans de très bonnes conditions. C'est à nous de bien travailler à partir du 24 et d'être en forme pour gagner des matchs et accéder au second tour. La pression négative ne sert à rien. Je pense que nous sommes conscients que nous devons le faire, mais on va y aller vraiment en toute décontraction, en toute lucidité. Vraiment jouer notre basketball et espérer gagner des matchs », a-t-il indiqué. Dans ce élan, le technicien sénégalais a loué la qualité de son groupe qui, selon lui, permettra d'élever le niveau et se qualifier.

Lors de sa première participation à la BAL, la saison dernière, l'ASVD avait terminé dernière de la Conférence Sahara avec un bilan de deux victoires et quatre défaites, manquant la qualification pour le Final 8.

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« Nous avons choisi des joueurs en fonction de nos besoins. Dans les profils que nous avons, Solo Diabaté va nous apporter son expérience de la BAL et sa connaissance du jeu. Axel Topane, qui est un joueur confirmé, reconnu pour son leadership, son adresse, Deng Deng et surtout Ater Majok, un pivot de 2,13 m qui connaît très bien le basketball et la BAL. Je pense qu'ils pourront revenir en aide à ceux qui sont là, qui sont aussi de très bons joueurs. Mais nous voulons vraiment élever le niveau de l'équipe pour avoir des résultats escomptés », se projette-t-il. Le technicien sénégalais a par ailleurs tenu à rassurer au vu du contexte

« C'est vrai que depuis quelques jours, c'est assez tendu entre le Maroc et le Sénégal, mais c'est une autre compétition, c'est un autre contexte et nous ne pensons pas à ça. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes en bonne sécurité et nous allons juste penser à jouer des matchs de basketball. Voilà, jouer des matchs de basketball », fait-il savoir. Pour sa première sortie dans la compétition, l'AS Ville de Dakar affronte demain vendredi 24 avril avril, le Club Africain de la Tunisie avant de croiser le FUS de Rabat (Maroc), Al Ahly (Égypte), JCA Kings (Côte d'Ivoire) et Maktown Flyers (Nigeria),

A rappeler que Al Ahly de Tripoli (Libye) champion en titre, Petro de Luanda (Angola), Dar City Basket (Tanzanie) et APR (Rwanda) se sont qualifiées, à l'issue des matchs de la Conférence de Kalahari, qui s'est tenue du 27 mars au 5 avril dernier.