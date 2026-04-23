Afrique: ONU - Un large front appelle à soutenir la candidature de Macky Sall

Un large collectif composé d'anciens présidents d'institutions, d'anciens Premiers ministres, de ministres, de députés en exercice et d'anciens élus, ainsi que de responsables politiques et sociaux sénégalais, a publié une déclaration d'adhésion et de soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Dans ce texte, les signataires affirment vouloir transcender les clivages politiques et sociaux pour défendre une candidature qu'ils estiment porteuse pour le Sénégal et pour l'Afrique. « Nos sensibilités, trajectoires et positionnements politiques et sociaux sont certes divers mais c'est précisément la diversité de nos engagements qui confère à cette déclaration sa force et sa sincérité. Il est des moments où la grandeur d'une nation se mesure à sa capacité à transcender les clivages pour répondre à l'appel de l'histoire. La candidature d'un Sénégalais à la plus haute fonction des Nations unies relève de ces moments. Elle n'appartient à aucun camp politique. Elle engage l'image de notre pays, le Sénégal, et la place de l'Afrique, notre continent », lit-on dans le communiqué.

Les signataires saluent le parcours de l'ancien chef de l'État, présenté comme un homme d'expérience ayant occupé de hautes fonctions nationales et internationales, notamment à la tête de la CEDEAO et de l'Union africaine. Les auteurs de la déclaration mettent en avant son rôle dans plusieurs crises internationales, sa participation aux efforts de médiation et son plaidoyer pour une réforme de la gouvernance mondiale, ainsi que pour une meilleure représentation du continent africain dans les instances internationales.

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Selon les signataires, une accession d'un Sénégalais à la tête de l'ONU constituerait un « événement historique » pour le pays et un symbole fort pour la jeunesse africaine. Ils estiment également que cette candidature intervient dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, des crises multiples et une remise en cause du multilatéralisme. Non sans appeler à une « mobilisation nationale et internationale large autour de cette candidature », invitant les forces politiques, la société civile, la diaspora et les autorités religieuses à s'y rallier.