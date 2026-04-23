Tunisie: Liban - La journaliste Amal Khalil tuée dans une frappe au sud du pays

22 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La journaliste libanaise Amal Khalil a été tuée à la suite d'une frappe ayant visé la localité d'Al-Tayri, dans le sud du Liban, ont rapporté des médias locaux.

Selon ces sources, les équipes de secours ont réussi à extraire son corps après plusieurs heures d'opérations menées dans des conditions particulièrement difficiles, alors qu'elle était ensevelie sous les décombres.

Plus tôt, le ministère libanais de la Santé avait indiqué que les équipes de secours poursuivaient leurs efforts pour atteindre la journaliste, restée coincée sous les ruines à la suite du bombardement. Son décès a été confirmé par la suite, des suites de ses blessures.

Les circonstances de la frappe et le bilan global de cette attaque n'ont pas été précisés dans l'immédiat.

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