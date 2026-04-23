Tunisie: Infrastructures - 78 projets en cours et 16 nouveaux programmés en 2026

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, a annoncé l'allocation de 313 millions de dinars pour l'entretien des routes classées, des pistes rurales et la réparation des dégâts causés par les inondations en 2026, dans le cadre d'un programme visant à améliorer les infrastructures à l'échelle nationale.

S'exprimant mercredi lors de la conférence des directeurs régionaux de l'équipement, le ministre a précisé que 78 projets sont actuellement en cours de réalisation, pour un coût global avoisinant 4 200 millions de dinars. Parallèlement, 16 nouveaux projets ont été programmés pour la même année, pour une enveloppe estimée à près de 2 800 millions de dinars.

Slah Zouari a insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour honorer les engagements de 2026, qu'il s'agisse des projets routiers, de l'aménagement urbain, du logement ou encore des bâtiments publics. Il a, dans ce cadre, appelé à l'adoption d'une nouvelle approche de travail au sein des directions régionales, fondée sur un plan d'action unifié aligné sur les orientations de l'État en matière de grands projets publics.

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Le ministre a en outre plaidé pour l'accélération de la mise en oeuvre des projets et la recherche de solutions concrètes aux difficultés rencontrées, notamment les contraintes foncières, le déplacement des réseaux des services publics, la pénurie de certains matériaux de construction et le manque de ressources humaines.

Les travaux de la conférence ont, par ailleurs, porté sur le suivi de la mise en place des dispositifs de sécurité routière, ainsi que sur le programme de suppression des ralentisseurs anarchiques. Les participants ont aussi examiné l'état d'avancement des plans d'aménagement urbain et les procédures liées aux décisions de zonage.

D'autres questions ont été abordées, notamment les mécanismes de renforcement des ressources humaines au niveau régional, le cadre juridique de la régularisation de la situation des ouvriers de chantiers, ainsi que les recommandations issues du suivi des rapports de l'inspection générale.

En conclusion, le ministre a appelé à renforcer la coordination entre les structures centrales et régionales et à intensifier les visites de terrain, afin d'améliorer le rythme d'exécution des projets et de soutenir le développement des infrastructures dans les différentes régions du pays.