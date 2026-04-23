Afrique: Tunisie-Turquie - Trois nouvelles plateformes lancées à Nabeul pour renforcer l'employabilité des jeunes

Trois nouvelles plateformes de formation professionnelle ont été inaugurées dans le gouvernorat de Nabeul, au nord-est de la Tunisie, dans le cadre d'un partenariat entre la Tunisie et l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA). Ce projet vise à renforcer les compétences des jeunes et à améliorer leur insertion dans le marché du travail.

La cérémonie d'inauguration s'est tenue en présence du ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Riadh Chaoued, ainsi que de l'ambassadeur de Turquie en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, aux côtés de plusieurs responsables.

Dans son allocution, le ministre a souligné que la coopération avec la partie turque a permis la concrétisation de projets qualitatifs dans le domaine de la formation professionnelle, en cohérence avec les politiques nationales visant le développement du capital humain.

Il a également insisté sur les mutations rapides que connaît le marché de l'emploi, mettant en avant le rôle stratégique de la formation professionnelle pour accompagner ces transformations.

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Il a, par ailleurs, rappelé que des initiatives précédentes, notamment dans les domaines des systèmes d'énergie solaire et du diagnostic des moteurs diesel, ont contribué à améliorer les perspectives d'employabilité des jeunes.

De son côté, l'ambassadeur de Turquie a affirmé que ce projet illustre la solidité des relations bilatérales entre Tunis et Ankara, précisant que la TIKA a réalisé une vingtaine de projets en Tunisie depuis 2013, couvrant plusieurs secteurs.

Les nouvelles plateformes ont pour objectif de développer les compétences techniques et pratiques des jeunes, de faciliter leur intégration professionnelle et de soutenir la dynamique économique locale.

Dans ce cadre, un atelier moderne dédié à la réfrigération et à la climatisation a été mis en place, avec une capacité d'accueil d'environ 480 stagiaires par an. Un laboratoire de conception textile assistée par ordinateur a également été créé dans la ville de Kélibia, contribuant ainsi au renforcement des compétences numériques.

À terme, ces projets devraient accompagner la transition écologique et numérique en Tunisie, tout en contribuant à la réduction du chômage, notamment chez les jeunes.