Congo-Kinshasa: Impayés depuis 13 mois, les agents de l'administration urbaine du pays en grève illimitée

L'administration provinciale de Kinshasa est totalement paralysée depuis ce mercredi 22 avril. L'intersyndicale de l'administration publique urbaine a décrété une grève « sèche et illimitée » pour protester contre le non-paiement de nombreux mois de salaires. Les grévistes dénoncent la mauvaise foi des autorités urbaines, qui n'ont pas honoré leurs engagements pris lors des dernières négociations.

Toutes les portes des bureaux de l'administration provinciale sont restées fermées mercredi. Les agents administratifs, issus de toutes les divisions et régies financières de la ville, accumulent désormais 13 mois d'impayés si l'on comptabilise les huit mois d'arriérés de l'année 2025 et le premier trimestre de 2026.

Une situation sociale explosive

Le personnel politique est encore plus durement touché, avec un total de 15 mois d'arriérés de rémunération. Cette décision de paralyser les services intervient après une réunion tenue le 15 avril, au cours de laquelle l'exécutif provincial n'aurait pas apporté de garanties concrètes.

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« On paralyse la vie pour trouver des solutions aux problèmes du personnel. La grève est illimitée, donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer », a prévenu David Ngengite, président de l'intersyndicale.

L'échec des négociations

Selon les syndicalistes, les autorités provinciales avaient pourtant assuré qu'aucun retard de paiement ne serait enregistré pour l'année 2026. Le constat d'un échec des engagements de l'exécutif a poussé les agents à durcir le mouvement en fermant l'accès à tous les niveaux de l'administration urbaine.

Cette grève risque d'impacter lourdement la gestion quotidienne de la ville-province, redoutent des sources locales, notamment au sein des régies financières chargées de la collecte des taxes et impôts.