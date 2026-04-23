Congo-Kinshasa: Les FARDC et la MONUSCO renforcent leur collaboration pour protéger les civils à Mambasa

23 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouverneur de la province de l'Ituri, le général Johnny Luboya, a réaffirmé mercredi 22 avril la volonté des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) de travailler en étroite collaboration avec la MONUSCO pour la protection des populations civiles. Cette annonce fait suite à une rencontre avec le chef de la mission onusienne, James Swan, axée sur les opérations conjointes dans le territoire de Mambasa.

L'un des points majeurs de cette coopération demeure le déploiement de la force onusienne dans le territoire de Mambasa, en appui aux FARDC, pour intensifier la traque des rebelles des ADF. Pour le gouverneur, cette aide s'avère indispensable pour sécuriser les zones touchées par l'activisme des groupes armés.

Dénonciation de la manipulation anti-MONUSCO

Le général Johnny Luboya a fermement condamné le sentiment anti-MONUSCO qui persiste dans certains coins de la province, l'attribuant à une manipulation orchestrée par les « ennemis de la paix ».

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« La MONUSCO est là pour protéger la population. Comment peut-on avoir un sentiment (hostile) contre nos partenaires, nos amis qui sont venus pour nous aider ? C'est de la manipulation », a déclaré le gouverneur.

Sensibilisation et consolidation de la paix

Le chef de l'exécutif provincial estime que les efforts de sensibilisation portent leurs fruits et que la population commence à mieux comprendre l'importance de ce partenariat. Il appelle les habitants de l'Ituri à soutenir sans réserve l'armée nationale et les casques bleus.

Le général Luboya a conclu en assurant que les résultats de cette mutualisation des forces seront bientôt visibles sur le terrain, notamment par une présence accrue à Mambasa pour assurer la sécurité des civils.

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