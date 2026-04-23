Sénégal: Linguère - Aly Ngouille Ndiaye propose des comités de sensibilisation après les récentes arrestations

À la suite de l'attestation de 22 présumés homosexuels dans le département de Linguère, le maire Aly Ngouille Ndiaye a convoqué un point de presse ce mercredi 22 avril 2026.

Face aux imams, délégués de quartier, personnels de santé, l'admnistration et acteurs communautaires, il a plaidé pour la mise en place de comités de sensibilisation et l'intensification des sermons religieux dans les mosquées. Le maire a également insisté sur l'implication des associations sportives et culturelles ( ASC) dans la communication. Il a aussi souligné un accompagnement psychologique pour les familles des personnes interpellées.

Le maire Aly Ngouille Ndiaye a réuni ce mercredi soir 22 avril les principales composantes sociales et institutionnelles de la commune à la suite de l'arrestation de 22 présumés homosexuels. Autour de la table, imams, délégués de quartier, personnels de santé et représentants de l'administration ont été invités à réfléchir à une réponse collective. Dans son allocution, l'édile de la ville a insisté sur la nécessité de mettre en place des comités de sensibilisation afin de renforcer la vigilance communautaire.

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Il a notamment sollicité les imams pour qu'ils intégrent des messages de prévention et de rappel des valeurs sociales dans leurs sermons quotidiens, au moins cinq fois par jour, dans les mosquées. Les associations sportives et culturelles( ASC) ont également été appelées à intensifier la communication auprès des jeunes, considérées comme un relais essentiel dans la diffusion des messages.

Au-delà de la sensibilisation religieuse et communautaire, Aly Ngouille a posé l'importance d'un accompagnement psychologique pour les familles des personnes interpellées. Selon lui, ces dernières traversent une période difficile marquée par la stigmatisation et le traumatisme, et doivent bénéficier d'un soutien adapté.