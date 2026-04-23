Sénégal: Reconnaissance officielle de la 2AMS - Un nouveau cap pour les adjoints aux maires

L'Association des Adjoints aux Maires du Sénégal (2AMS) franchit une étape majeure dans son évolution institutionnelle. Dans un communiqué parvenu à la rédaction du Soleil digital, l'organisation annonce avoir obtenu sa reconnaissance juridique auprès de l'État du Sénégal, matérialisée par la délivrance du récépissé n° 22803/MISP/DGAT/DLPL/DAPA en date du 26 mars 2026.

Cette reconnaissance officielle consacre la légitimité de la 2AMS et vient renforcer son positionnement dans l'écosystème institutionnel national. Elle marque, selon ses responsables, « une avancée décisive » pour la structuration et la visibilité des adjoints aux maires, acteurs clés de la gouvernance territoriale.

Avec ce statut désormais reconnu, l'Association entend jouer pleinement son rôle dans la mise en oeuvre des politiques publiques au niveau local. Elle ambitionne notamment de contribuer au renforcement des capacités des élus territoriaux et d'accompagner les dynamiques de décentralisation, dans un contexte où les collectivités locales occupent une place croissante dans le développement socio-économique.

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« Cette reconnaissance conforte notre engagement aux côtés des pouvoirs publics pour une gouvernance locale plus efficace et plus inclusive », souligne la 2AMS, qui met en avant la nécessité d'une meilleure coordination entre les différents acteurs territoriaux.