Sénégal: Saint-Louis - Un site d'abattage clandestin démantelé

Les services de sécurité ont mis fin à des activités illégales présentant de graves risques sanitaires. Le Commissariat d'arrondissement de Pikine (Saint-Louis) a procédé, le 21 avril 2026, à l'interpellation de six individus impliqués dans un abattage clandestin, avec mise en danger de la santé publique.

Selon des informations recueillies, l'opération fait suite à une mission de patrouille menée par la brigade de recherches au niveau du foirail, communément appelé « Daral », de Pikine. Sur place, les éléments ont surpris les mis en cause en pleine activité d'abattage et de dépeçage de trois boeufs. Parmi eux figure un récidiviste, déjà connu des services de police, agissant avec cinq complices.

Les forces de l'ordre ont constaté que les opérations se déroulaient dans des conditions d'hygiène jugées « déplorables », avec un environnement insalubre jonché de déchets et d'immondices, faisant peser un risque réel sur la santé des populations.

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Pris en flagrant délit et sans possibilité de fuite, les six individus ont été interpellés puis conduits dans les locaux du commissariat. À l'issue de leur audition, ils ont été placés en garde à vue pour abattage clandestin, détention et tentative de mise en circulation de produits carnés impropres à la consommation.