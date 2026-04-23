Sénégal: Entrepreneuriat - La Fondation Sococim octroie un prêt de 2,624 millions FCfa pour un restaurant de femmes

22 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O. Fedior

La Fondation Sococim a octroyé un financement de 2 624 000 FCfa, sous forme de prêt sans intérêt, au Groupement d'intérêt économique (GIE) Femmes entrepreneuses handicapées « Lekket Gui ». Selon le communiqué dont nous avons reçu copie, cette enveloppe permettra la création d'un restaurant de 100 places, porté par ces femmes engagées dans une démarche d'autonomisation.

À travers cette initiative, ajoute la source, les bénéficiaires entendent rompre avec la dépendance et s'inscrire pleinement dans une logique de production de richesse.

« Nous ne voulons plus mendier pour subvenir à nos besoins. Nous voulons être du côté de celles qui créent et qui donnent », a affirmé la présidente du GIE, Djeynaba Wélé, soulignant leur ambition de générer des emplois et de lutter contre la pauvreté.

Pour Patricia Diagne, administratrice générale de la Fondation Sococim, ce financement marque une étape significative. Elle a salué « la détermination de ces femmes qui, au lieu d'attendre des subventions, choisissent de se former, de produire et de se développer ». Elle considère ces entrepreneuses comme des modèles inspirants, au-delà de Rufisque, pour l'ensemble du Sénégal.

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