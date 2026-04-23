Madagascar: Intoxication alimentaire - Un survivant de l'anniversaire noir opéré en Inde

Dix mois après l'anniversaire noir survenu à Antananarivo, certains survivants ne sont toujours pas rétablis. L'un d'eux a été opéré en Inde, au début de cette semaine.

Fitahiana Ratefy, un survivant de la fête d'anniversaire noir en juin 2025, a été opéré en Inde, lundi. « Il a subi une intervention chirurgicale visant à retirer une masse qui se développait dans ses voies respiratoires. L'opération était initialement prévue à Maurice, mais elle n'a finalement pas pu y être réalisée. L'établissement a jugé nécessaire de l'orienter vers l'Inde », a indiqué la mère de ce jeune homme, hier.

L'opération a duré cinq heures. L'attente a semblé interminable pour sa famille restée à Madagascar. « Nous étions inquiets, jour et nuit. Mais nous avons remis la situation entre les mains de Dieu », a-t-elle confié. Elle ajoute que Fitahiana a déjà repris connaissance, mais qu'il était encore fatigué lorsqu'elle l'a contacté après l'intervention.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fitahiana Ratefy a été évacué en urgence, en raison d'une grave détresse respiratoire. « Une masse obstrue environ 60 % de ses voies respiratoires, ne laissant passer que 40 % de l'air. Cette masse continue de croître, sans que l'on puisse déterminer à quel rythme. La solution urgente est une intervention chirurgicale, comme l'ont indiqué les professionnels de santé qui le suivent », avait publié sa soeur, qui avait lancé un appel à l'aide pour solliciter son évacuation sanitaire au début du mois de mars.

Complication

Il a été hospitalisé pendant trois semaines au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA) avant cette évacuation. L'intervention chirurgicale proprement dite ne pouvait pas être réalisée à Madagascar. Ce jeune homme a souffert d'un rétrécissement anormal de la trachée. Il s'agit d'une complication survenue à la suite d'une trachéotomie d'urgence pratiquée pour le sauver lors de sa première hospitalisation, en juin 2025, alors qu'il se trouvait dans un état critique.

Plusieurs victimes de cet anniversaire ont subi cette même intervention. Fitahiana et son cousin Tojo Rahamefy, également victime, ont tous deux développé cette complication. Ce dernier a déjà subi la même opération à deux reprises à Maurice, mais la masse a repoussé quelques semaines après l'intervention. Selon un membre de sa famille, il devrait prochainement se rendre en Russie pour subir une troisième opération.