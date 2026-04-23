Madagascar: Basketball/N1A - Le COSPN vise le doublé

Engagé dans la phase 1 zone Nord à Mahajanga, le COSPN affiche ses ambitions pour 2026 : défendre son titre national tout en préparant son objectif majeur, l'accès à la Basketball Africa League.

À quelques jours du coup d'envoi de la phase 1 du championnat de Madagascar N1A, prévue du 25 avril au 3 mai à Mahajanga, le COSPN ne cache pas ses intentions. Champion en titre, le club entend aborder chaque étape avec sérieux, dans une saison pensée comme une montée en puissance vers la scène continentale.

« L'objectif à Mahajanga est de sortir vainqueur de la phase 1 du groupe B pour mieux aborder la suite de la compétition et viser le titre national lors de la phase finale à Antananarivo, fin septembre-début octobre », indique Samy Olivier Harison, président du COSPN.

Pour les dirigeants comme pour le staff, le cap est fixé pour 2026 : la qualification à la Road to BAL constitue la priorité. Le championnat national est ainsi envisagé comme un passage obligé, une succession d'étapes destinées à structurer un collectif compétitif. De Mahajanga à Antananarivo, où se disputera la phase finale en octobre, chaque match devra être abordé avec la même exigence, sur les plans mental, technique, physique et stratégique.

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Dans ce contexte, le COSPN affiche la volonté de conserver son titre de champion de Madagascar. Une ambition dans un championnat de plus en plus disputé, où chaque équipe vise désormais la première place.

Une préparation tournée vers l'Afrique

Dans la perspective de l'échéance continentale, le club étudie la possibilité de recruter des joueurs étrangers pour la Road to BAL, afin de renforcer sa compétitivité. Une orientation qui traduit ses ambitions sur la scène africaine. Au-delà de l'aspect sportif, les dirigeants soulignent l'importance du soutien populaire. Ils appellent supporters et partenaires à maintenir l'unité autour de l'équipe. Dans un parcours exigeant, la cohésion entre joueurs, staff et public pourrait s'avérer déterminante. À Mahajanga, la première étape donnera le ton d'une campagne où chaque détail comptera dans la course à la BAL.

Le président du COSPN, Samy Olivier Harison, précise : « L'objectif est de se qualifier pour la BAL sur la scène continentale. Sur le plan local, le club s'efforce de conserver son titre de champion de Madagascar. Ce ne sera pas facile, car toutes les équipes ambitionnent de devenir championnes. En tant que champion en titre, nous devons assumer ce statut, pour l'honneur du club comme pour nos supporters.»