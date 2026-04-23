Madagascar: Antsiranana - Les autorités prennent des mesures contre la rupture de carburant

Antsiranana fait face à des tensions sur l'approvisionnement en carburant. Les autorités ont pris des mesures pour éviter une rupture et organiser la distribution.

La ville d'Antsiranana traverse une période d'inquiétude croissante depuis l'annonce d'un retard dans l'approvisionnement en carburant. Si aucune pénurie n'est officiellement déclarée, les autorités reconnaissent néanmoins un risque de rupture de stock dans les prochains jours. Face à cette situation, les autorités compétentes ont mis en place des mesures exceptionnelles afin de réguler la distribution et d'éviter une rupture totale d'approvisionnement. L'objectif est de stabiliser la situation et de garantir un accès minimal au carburant pour les usagers prioritaires.

L'Organisme mixte de conception élargi a ainsi adopté de nouvelles mesures strictes. « Pour faire face à cette situation, nous avons arrêté plusieurs mesures, notamment la distribution de carburant strictement limitée aux réservoirs des véhicules, ainsi que l'harmonisation des horaires de livraison dans toutes les stations-service », explique le préfet Lucien Mananjara.

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Selon l'Office malgache des hydrocarbures, le carburant reste disponible dans la ville, mais en quantités limitées, en raison du retard du navire ravitailleur. Cette contrainte logistique perturbe fortement la chaîne d'approvisionnement et exerce une pression importante sur les stations-service.

Les stations-service connaissent en effet des difficultés de ravitaillement, entraînant de longues files d'attente et une forte tension sur les stocks disponibles. Elles sont prises d'assaut par les usagers. Les files, composées de voitures, de motos et de bidons, s'étendent parfois sur plus de 800 mètres. Les transporteurs, les taxis et les services de livraison sont particulièrement touchés, ce qui affecte la mobilité dans la ville.

Quoi qu'il en soit, les perturbations dans l'approvisionnement en essence sans plomb 95, dues au retard du navire ravitailleur, continuent d'impacter le fonctionnement normal de la ville. Les autorités locales affirment suivre de près l'évolution de la situation afin d'éviter une aggravation.

Nouvelles dispositions

Dans ce contexte, les autorités ont également insisté sur la nécessité de maintenir les activités essentielles tout en limitant les usages non prioritaires du carburant. Les rues d'Antsiranana sont désormais moins animées. Seuls les véhicules fonctionnant au gasoil, notamment les 4x4, les camions et les bus, circulent encore régulièrement. Les taxi-bajaj, très utilisés au quotidien, deviennent rares en raison du manque de carburant, tandis que les autobus sont davantage sollicités.

Cette situation perturbe également le transport scolaire et les activités économiques locales. De nombreux conducteurs, privés de carburant, se retrouvent contraints d'attendre de longues heures devant les stations-service, ce qui réduit fortement leurs revenus.

La crise touche aussi les foyers et les petites activités dépendant des groupes électrogènes, dans un contexte de coupures persistantes d'électricité. Les autorités locales appellent à la patience tout en poursuivant les mesures de régulation. Malgré les premières dispositions prises, les quantités livrées aux stations-service restent insuffisantes, provoquant parfois des tensions entre usagers.