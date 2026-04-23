Ile Maurice: La dépouille de Gaël Pierre enfin rapatriée

Après sept mois d'attente, de démarches éprouvantes et d'appels à l'aide souvent ignorés, la dépouille de Gaël Pierre a finalement été rapatriée hier, permettant à ses proches de lui dire un dernier adieu et de faire leur deuil.

Ses funérailles sont prévues aujourd'hui. Derrière ce rapatriement, il y a la générosité des Mauriciens et surtout le geste de la société funéraire Valère, qui a avancé les frais de rapatriement - Rs 1 million - que la famille remboursera progressivement.

Le père de Gaël, Olivier, déjà bouleversé par la mort de son fils, a été blessé par certains commentaires. «Ena dimounn ki fer bann komanter san mem kone ki nou pe traverse.»

L'histoire de Gaël Pierre est celle d'un rêve brisé. En 2018, après de longues procédures, il quitte Maurice à l'âge de dix ans pour le Canada. Sa famille voulait lui offrir un avenir meilleur. L'adolescent a été poignardé en plein coeur, dans des circonstances impliquant les frères de ses amis. Il y a eu deux arrestations. Un drame brutal, incompréhensible alors que Gaël Pierre allait avoir son diplôme cette année. «Se enn maler ki mo pa swet okenn mama, okenn papa viv», déclare son papa, atterré.

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Depuis sa mort, une seule chose compte pour sa famille, ramener Gaël chez lui et lui offrir une sépulture décente. C'est fait.

Son papa souhaite maintenant créer une fondation au nom de son fils pour venir en aide aux jeunes.