Ile Maurice: Musée de Mahébourg - Priorité à une restauration durable

23 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo- Nishka Mohitram- Mahen Chitamun

Répondant à une question du député Kevin Lukeeram, le ministre des Arts et de la culture Mahen Gondeea (photo) a apporté des précisions sur la fermeture et la rénovation du National History Museum de Mahébourg, bâtiment patrimonial datant de l'époque coloniale française.

Le musée a été contraint de fermer ses portes en décembre 2025 en raison de l'état avancé de détérioration de sa toiture, entraînant des infiltrations d'eau lors d'épisodes pluvieux. Le ministre Gondeea a souligné que, malgré des signes de dégradation observés depuis plusieurs années, les interventions antérieures étaient limitées, notamment l'installation d'une bâche provisoire, qui s'est révélée inefficace. Avec le temps, l'humidité a causé d'importants dommages à la structure en bois, rendant nécessaires des travaux de rénovation en profondeur.

Durant la saison cyclonique de 2025, l'ensemble des artefacts ont été transférés vers d'autres institutions muséales sous la supervision du Mauritius Museums Council afin d'assurer leur préservation. Initialement, des travaux ciblés sur la toiture avaient été envisagés. Toutefois, après réévaluation de l'état général du bâtiment, le ministère privilégie désormais une rénovation globale, jugée plus durable.

Le projet devrait inclure la réfection complète de la toiture, le remplacement des structures en bois ainsi que la réhabilitation générale du site. Les coûts sont actuellement à l'étude dans le cadre de la préparation budgétaire. Une fois les procédures d'appel d'offres complétées, les travaux devraient s'étendre sur environ une année.

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Parallèlement, la scénographie du musée sera repensée avec l'appui du gouvernement français, dans le cadre d'un accord de coopération sur la préservation du patrimoine. À ce stade, aucune date de réouverture n'a été avancée, les autorités souhaitant avant tout restaurer un lieu à la fois moderne, résilient et fidèle à son importance historique.

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