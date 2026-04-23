Ile Maurice: Le logo et le nom dévoilés ce samedi - «Vremem enn vag pe pran-la»

Une nouvelle page s'ouvre dans la vie politique. L'ancien leader du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger, a annoncé, hier, le lancement imminent de sa nouvelle formation politique. Dans une lettre publiée sur sa page Facebook, il invite les Mauriciens à le rejoindre dans ce qu'il présente comme la continuité d'un combat militant entamé depuis 1969.

Dans ce message adressé «aux Mauriciennes et Mauriciens, militantes et militants», Paul Bérenger dresse les grandes lignes idéologiques de cette nouvelle formation. Il évoque un engagement historique autour de dix axes majeurs, dont la lutte contre le communalisme, la défense de la démocratie, le combat contre la corruption, la promotion de la méritocratie, la justice sociale ou encore la protection de l'environnement et de la souveraineté nationale, notamment sur les Chagos et Tromelin.

L'ancien vice-Premier ministre justifie également sa rupture avec le gouvernement et le MMM par «des atteintes et manquements graves» à ces principes fondamentaux. Une déclaration qui marque une prise de distance claire avec ses anciennes alliances et ouvre la voie à une recomposition politique à l'approche des prochaines échéances.

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Contacté, Paul Bérenger précise que les modalités d'adhésion seront rendues publiques dans la journée de ce jeudi 23 avril. «Nou pou pibliye tou detay zordi pou tou dimounn kone kouma fer pou kontakte nou. Nou pe rann tou piblik demin (Ndlr, aujourd'hui)», explique-t-il, insistant sur une volonté de transparence dès les premières étapes du mouvement.

Concernant la structuration de cette nouvelle formation, plusieurs réunions sont déjà prévues. Une rencontre du comité est programmée cet aprèsmidi, tandis qu'une réunion jugée «très importante» se tiendra ce samedi 25 avril à la rue Ambrose, à Rose-Hill. «Notre comité est un peu équivalent d'un Bureau politique comme avant, mais moins rigide», souligne-t-il. La réunion de ce samedi rassemblera plus d'une cinquantaine de délégués et devrait permettre de poser les bases organisationnelles du mouvement. À l'issue de cette étape, un congrès fondateur est envisagé dans une quinzaine de jours, avec l'ambition de mobiliser largement.

Concernant le nom et le symbole du parti, Paul Bérenger entretient pour l'instant le suspense. «Nou'nn fini diskite ant nou e nou'nn dakor lor enn non ek enn sinbol. Nou pa pe prese. Vremem enn vag pe pran-la», affirme-t-il.

Avec ce nouveau mouvement, Paul Bérenger tente de relancer une dynamique militante dans un paysage politique en mutation. Reste à voir si cet appel trouvera un écho suffisant auprès de la population et des anciens militants du MMM.