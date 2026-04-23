Ile Maurice: Londres confirme la poursuite des négociations

23 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Une délégation du Royaume-Uni, en mission à Maurice dans le cadre des négociations sur l'archipel des Chagos, a rencontré, hier, le Premier ministre Navin Ramgoolam, à son bureau. L'Attorney General, Gavin Glover, était aussi présent.

La délégation britannique comprenait notamment Robbie Bulloch, directeur et négociateur principal pour les territoires d'outre-mer, Peter Candler, ainsi que Paul McKell. Le haut-commissaire britannique à Maurice, Paul Brummell, accompagnait également la délégation.

À l'issue de la rencontre, Robbie Bulloch a indiqué qu'il s'agissait d'un échange de vues dans un processus engagé de longue date entre Maurice et le Royaume-Uni. Il a souligné la nécessité pour toutes les parties de parvenir à un accord afin de finaliser le traité portant sur la restitution de l'archipel des Chagos à la République de Maurice.

Gavin Glover a précisé que la délégation britannique avait sollicité cette rencontre afin de discuter de la suite des négociations. Il a indiqué qu'un accord avait été trouvé entre le Royaume-Uni et les États-Unis concernant l'«Exchange of Notes», en attendant l'aval politique du président américain.

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Contacté, Gavin Glover a qualifié la rencontre de «cordiale et constructive». «La Grande-Bretagne a confirmé sa volonté de poursuivre le processus jusqu'à l'aboutissement de ce traité. Une nouvelle réunion est prévue fin mai», a-t-il déclaré. Le gouvernement mauricien attendra jusqu'à la fin de juillet pour voir quelle sera la position du Royaume-Uni et décidera ensuite de la marche à suivre.

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