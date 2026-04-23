Cameroun: Accident à Pouma - Collision frontale sur l'axe Yaoundé-Douala fait des dizaines de blessés

Ce jeudi matin, un accident grave à Pouma paralyse la circulation sur l'axe Yaoundé-Douala. Des dizaines de blessés. Une collision frontale entre deux véhicules. Un tronçon bloqué pendant plusieurs heures. Les causes officielles restent à établir.

Les faits : deux voitures, un choc, un axe coupé

L'accident survient tôt ce jeudi, à hauteur de Pouma, localité traversée par la route nationale reliant les deux plus grandes villes du Cameroun. Selon un témoin direct, deux voitures entrent en collision frontale, provoquant des blessures sur un nombre important d'occupants.

La circulation est bloquée pendant plusieurs heures sur cet axe stratégique, qui concentre à lui seul l'essentiel des flux commerciaux et humains entre Yaoundé et Douala. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué par les autorités compétentes. L'enquête est en cours.

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Un accident de plus sur un corridor à haut risque

L'axe Yaoundé-Douala se définit comme le corridor routier le plus fréquenté du Cameroun, reliant la capitale politique à la capitale économique sur environ 240 kilomètres. Ce tronçon concentre un volume de trafic hors norme : poids lourds, véhicules de transport en commun, voitures particulières se disputent une chaussée dont l'état général reste insuffisant au regard de l'intensité du flux.

La zone de Pouma est particulièrement exposée. Les dépassements dangereux, la vitesse excessive et la fatigue des conducteurs professionnels constituent les causes racines les plus fréquemment documentées dans ce secteur. À cela s'ajoutent l'absence d'éclairage sur de nombreux tronçons et le sous-équipement chronique des services de secours locaux.

Mécanismes d'un drame structurel

La collision frontale est, en accidentologie routière, la configuration la plus létale. Elle résulte le plus souvent d'un dépassement raté, d'une perte de contrôle ou d'une somnolence au volant. Sur l'axe Yaoundé-Douala, ces facteurs sont amplifiés par la densité du trafic de nuit et les comportements à risque normalisés par des années d'impunité.

Le problème est systémique. L'infrastructure elle-même joue un rôle déterminant : la chaussée, étroite sur de nombreux segments, ne laisse aucune marge à l'erreur humaine. Un simple écart de trajectoire peut provoquer l'irréparable. Les camions qui empiètent régulièrement sur la voie opposée aggravent encore l'équation.

Une urgence routière ignorée

Cet accident de Pouma va relancer le temps d'un cycle médiatique la question de la sécurité routière au Cameroun. Les appels à la vigilance seront renouvelés. Les autorités communiqueront peut-être sur des contrôles renforcés. Puis le sujet s'effacera, comme à chaque fois.

La trajectoire est préoccupante. Sans réforme profonde de la politique d'infrastructure et de contrôle routier, l'axe Yaoundé-Douala continuera d'alimenter les statistiques de mortalité. Le Cameroun reste l'un des pays d'Afrique subsaharienne où le risque de décès sur la route est parmi les plus élevés. Chaque accident grave est un révélateur de plus d'un système qui n'a pas encore choisi de se réformer vraiment.

Une route, des décisions, des responsabilités

Des dizaines de blessés ce jeudi matin. Un axe bloqué. Aucun bilan officiel. Cette séquence est devenue tristement familière pour quiconque suit la sécurité routière au Cameroun. La question n'est plus de savoir si de tels accidents se reproduiront ils se reproduisent chaque semaine. Elle est de savoir jusqu'à quand les décideurs choisiront l'inaction face à une hécatombe silencieuse.