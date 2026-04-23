Madagascar: Miakadaza Harinjaka Randriamahandry - «La demande de pluie provoquée est ouverte à tous»

interview

Des opérations de pluie provoquée ont été réalisées en cette période de pluie. Miakadaza Harinjaka Randriamahandry, chef du Service des applications météorologiques auprès de la Direction générale de la météorologie, apporte des explications sur ces opérations.

Qu'appelle-t-on pluie provoquée et comment se réalise-t-elle ?

La pluie provoquée, également appelée ensemencement des nuages, est une technique qui consiste à accélérer la formation de gouttelettes d'eau à l'intérieur des nuages afin de déclencher des précipitations. Il arrive en effet que l'on observe dans le ciel des nuages épais qui ne produisent pourtant pas de pluie, puis se dissipent ou se déplacent.

Cela s'explique par l'insuffisance, voire l'absence, de certains éléments nécessaires à la formation des précipitations. Pour favoriser leur transformation en pluie, on y introduit des substances, notamment des sels de cuisine prétraités. Ce procédé d'injection correspond à ce que l'on appelle la pluie provoquée.

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Pourquoi recourir à la pluie provoquée en pleine saison des pluies ?

La mise en œuvre de la pluie provoquée nécessite plusieurs conditions, notamment la présence de nuages denses, appelés nuages cumuliformes, capables d'évoluer rapidement, ainsi qu'une humidité suffisante dans l'atmosphère. Ce type de nuage peut être stimulé afin de se développer et de produire des précipitations. On l'observe généralement durant la saison chaude, d'octobre à avril. L'objectif principal de la pluie provoquée est de réduire les périodes de sécheresse ou les successions de jours sans pluie, qui peuvent avoir des répercussions sur la production d'électricité, l'approvisionnement en eau et l'agriculture.

Qui peut en faire la demande ?

Tout le monde peut demander le recours à l'opération de pluie provoquée, sous réserve de moyens disponibles. En effet, cette opération est coûteuse, car elle nécessite l'utilisation d'équipements spécifiques, notamment des avions pour disperser les substances dans les nuages. Ainsi, toute entité disposant des ressources nécessaires peut en faire la demande.

Quelles sont les procédures pour ceux qui souhaitent avoir recours à cette opération ?

Les personnes ou entités intéressées peuvent s'informer des procédures auprès de la Direction générale de la météorologie à Ampandrianomby. Nous les orienterons ensuite vers les entités responsables.

Qu'en est-il des régions du Sud, où les pluies sont rares ?

La pluie provoquée exige la présence de nuages suffisamment denses et une humidité adéquate. Or, dans les régions du Sud, ces conditions sont souvent insuffisantes en raison du climat sec. Cependant, lorsque des nuages favorables apparaissent, il est possible de procéder immédiatement à l'ensemencement, à condition que l'intervention soit bien planifiée. Il faut également noter que les moyens techniques et logistiques sont généralement basés à Antananarivo.