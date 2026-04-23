Madagascar: Doléances des citoyens - Le ministère de la justice à l'écoute dans le Menabe

Le ministère de la Justice place le Menabe au centre de son action. Une délégation conduite par la ministre Fanirisoa Ernaivo est attendue à Morondava ce jour et demain pour une rencontre directe avec la population, dans le but de recueillir les doléances des citoyens et de tenter d'apporter des solutions durables aux difficultés rencontrées.

Cette descente dans le Sud s'inscrit dans une nouvelle démarche du département. Il ne s'agit plus seulement de traiter les litiges et les plaintes au niveau des juridictions, mais aussi d'aller à la rencontre des populations pour entendre directement leurs doléances. Par cette initiative, le ministère entend renforcer la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire.

Pour ce jour et jusqu'à demain, la ministre de la Justice doit échanger avec les habitants de la région Menabe à Morondava. Cette mission intervient dans un contexte marqué par de nombreuses plaintes, notamment sur des affaires de spoliation foncière et de violences.

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Cette démarche s'inscrit dans un dispositif plus large de recueil des doléances. En parallèle, la Présidence de la Refondation dispose aussi d'une direction des doléances installée à Ambohitsorohitra. Son directeur général, Maître Olivier Rakotoanosy, a rappelé que cette structure reçoit les demandes restées sans suite. « Le ministère de la Justice a son propre service de doléances. Mais notre service auprès de la Présidence peut recevoir les doléances non résolues, et toute personne souhaitant en déposer est reçue », a-t-il affirmé.