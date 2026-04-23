Madagascar: Ambohitrimanjaka - L'installation d'une station d'eau discutée

Des préoccupations ont été exprimées ces derniers jours à Ambohitrimanjaka concernant la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable, placé sous la tutelle technique du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et financé par la Banque mondiale.

Des consultations publiques ont été organisées en amont dans les zones concernées afin de présenter le projet et de recueillir les observations des populations. « Malgré ces démarches, des interrogations et des préoccupations continuent d'être exprimées par une partie des riverains, notamment en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre et les aspects liés aux droits fonciers », indique un communiqué relatif au dossier.

Dans ce cadre, des échanges complémentaires seront engagés avec les parties concernées afin d'apporter les clarifications nécessaires et de garantir une compréhension partagée des procédures, notamment en matière de concertation, de compensation et de gestion des plaintes.

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Le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable vise à améliorer durablement l'accès à l'eau potable pour plusieurs communes, dont Itaosy, Ambohidrapeto et leurs environs, dans un contexte de besoins croissants. Ce projet est similaire aux infrastructures déjà existantes à Mandroseza. Il comprend notamment une station de production d'eau, un système de captage ainsi qu'une unité de traitement. Cette installation pourrait produire jusqu'à 30 000 m³ d'eau par jour, une capacité suffisante pour approvisionner plusieurs zones de l'ouest, dont Ambohitrimanjaka, Ambohidrapeto, Itaosy, entre autres.

« La poursuite du dialogue constitue un élément essentiel pour assurer une mise en œuvre du projet dans un climat apaisé, conciliant intérêt collectif et respect des droits individuels », indique un communiqué relatif au dossier publié avant-hier.