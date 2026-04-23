Madagascar: Assemblée nationale - Deux nouveaux députés siègent à Tsimbazaza

23 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

Deux nouveaux députés siègent à Tsimbazaza Willy Jocelyn Andrianantenaina Ramboarivelo et Samoela Miharisoa Ramananarivo s'apprêtent à faire leur entrée à l'Assemblée nationale. Les deux nouveaux députés sont attendus à Tsimbazaza dès l'actuelle session extraordinaire du Parlement.

Willy Jocelyn Andrianantenaina Ramboarivelo devient député élu dans le troisième arrondissement d'Antananarivo, en remplacement de Fenoherintsoa Ralambomanana. Samoela Miharisoa Ramananarivo accède à l'Assemblée nationale en prenant le siège laissé vacant par Todisoa Andriamampandry dans le sixième arrondissement de la capitale.

La Haute Cour constitutionnelle, qui a constaté la vacance de ces deux sièges, a procédé à leur remplacement à travers une décision publiée mardi dernier sur son site web. Ces changements interviennent à la suite de récents changements au sein de l'Exécutif et de l'administration locale. Fenoherintsoa Ralambomanana et Todisoa Andriamampandry ont en effet été nommés respectivement président de la Délégation spéciale de la Commune urbaine d'Antananarivo et ministre de l'Enseignement technique.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.