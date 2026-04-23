Madagascar: Assemblée nationale - Deux nouveaux députés siègent à Tsimbazaza

Deux nouveaux députés siègent à Tsimbazaza Willy Jocelyn Andrianantenaina Ramboarivelo et Samoela Miharisoa Ramananarivo s'apprêtent à faire leur entrée à l'Assemblée nationale. Les deux nouveaux députés sont attendus à Tsimbazaza dès l'actuelle session extraordinaire du Parlement.

Willy Jocelyn Andrianantenaina Ramboarivelo devient député élu dans le troisième arrondissement d'Antananarivo, en remplacement de Fenoherintsoa Ralambomanana. Samoela Miharisoa Ramananarivo accède à l'Assemblée nationale en prenant le siège laissé vacant par Todisoa Andriamampandry dans le sixième arrondissement de la capitale.

La Haute Cour constitutionnelle, qui a constaté la vacance de ces deux sièges, a procédé à leur remplacement à travers une décision publiée mardi dernier sur son site web. Ces changements interviennent à la suite de récents changements au sein de l'Exécutif et de l'administration locale. Fenoherintsoa Ralambomanana et Todisoa Andriamampandry ont en effet été nommés respectivement président de la Délégation spéciale de la Commune urbaine d'Antananarivo et ministre de l'Enseignement technique.