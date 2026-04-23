Ethiopie: Le pays réduit ses importations de près de 5 milliards de dollars grâce à la production locale

Addis-Abeba — L'Éthiopie a réalisé des avancées significatives dans son processus d'industrialisation en substituant, au cours des neuf derniers mois, des importations d'une valeur de 4,85 milliards de dollars par des produits fabriqués localement, a annoncé le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel.

Présenté en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, ce bilan illustre, selon le ministre, les progrès du pays vers une plus grande autonomie économique, soutenue par des réformes structurelles.

Cette performance est largement attribuée à l'initiative nationale « Made in Ethiopia », également connue sous le nom d'« Ethiopia Tamirt », qui vise à dynamiser la production locale et à encourager l'industrialisation, y compris dans les zones rurales.

Porté par le ministère de l'Industrie, ce programme offre aux entreprises un appui stratégique à travers des mesures incitatives, un accompagnement technique et un meilleur accès aux marchés. Il a ainsi permis à 754 nouvelles industries d'entrer en activité, renforçant considérablement le tissu productif du pays.

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Le ministre a souligné que ces efforts ont contribué à une forte accélération de la croissance du secteur manufacturier, passée d'environ 4,8 % à plus de 13 %, traduisant une amélioration notable de la productivité.

Par ailleurs, l'Éthiopie a exporté pour 433 millions de dollars de produits industriels durant la même période, signe d'une compétitivité en progression.

L'essor de la production s'accompagne également d'une augmentation de la consommation énergétique, reflet d'une capacité industrielle en expansion.

Selon Melaku Alebel, la substitution aux importations permet de réduire la pression sur les réserves en devises, tout en contribuant à la baisse du coût de la vie et au soutien de la reprise économique.

À l'avenir, le gouvernement entend poursuivre ses efforts en facilitant l'accès au financement, aux matières premières, à une énergie fiable et aux marchés.

Le programme « Fabriqué en Éthiopie » continuera ainsi de jouer un rôle central dans le développement industriel du pays, notamment à travers la création de nouvelles usines et la promotion de la production locale.

Ce bilan met en évidence la transition progressive de l'Éthiopie vers une économie davantage orientée vers la production nationale et la croissance industrielle.