Ethiopie: Les réformes renforcent l'inclusion politique et redessinent le paysage démocratique, affirme Adem

Addis-Abeba — Les réformes politiques en cours en Éthiopie redessinent le paysage politique du pays en créant ce que les autorités qualifient d'« espace d'équilibre » où coopération et saine concurrence entre les partis politiques peuvent coexister.

S'exprimant lors de l'examen du troisième rapport d'activité du gouvernement (sur 100 jours et neuf mois) pour l'exercice budgétaire 2025/26, présidé par le Premier ministre Abiy Ahmed, Adem Farah, vice-président du Parti de la Prospérité et directeur du Centre de coordination pour la consolidation du système démocratique, a déclaré que les réformes des huit dernières années produisent désormais des résultats nationaux tangibles.

Selon Farah, les réformes macroéconomiques de l'Éthiopie ont joué un rôle clé dans la stimulation d'une croissance inclusive et l'obtention de résultats conformes aux attentes nationales.

Le vice-président a souligné que les réformes ne sont pas seulement économiques, mais aussi profondément politiques et institutionnelles.

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Sur le plan politique, il a souligné que le programme de réformes du parti au pouvoir a contribué à instaurer une plateforme nationale plus ouverte, où les partis d'opposition peuvent à la fois collaborer sur des priorités nationales communes et s'affronter dans un environnement démocratique structuré.

Ce changement, a-t-il affirmé, renforce la culture démocratique en pleine évolution de l'Éthiopie.

L'un des développements les plus notables mis en avant a été l'intégration de plus de 275 dirigeants de partis d'opposition au sein du gouvernement, aux niveaux fédéral et local, contribuant ainsi directement à la prestation de services publics et aux efforts de développement.

Adem a décrit cette intégration comme faisant partie d'une dynamique plus large en faveur d'une gouvernance inclusive et d'un système participatif au sein du corps politique éthiopien.

Il a également évoqué le processus de dialogue national, affirmant qu'il a désormais atteint un stade avancé et contribue à forger un consensus sur les questions nationales clés, un effort qu'il a qualifié de fondamental pour l'unité et la stabilité à long terme.

Sur le plan économique, Adem a salué le programme de réformes mené par l'Éthiopie, déclarant qu'il commence à produire des résultats concrets qui pourraient servir de modèle à d'autres pays en développement.

Des initiatives telles que « Fabriqué en Éthiopie » ont renforcé la production locale, réduit la dépendance aux importations et amélioré la compétitivité des exportations.

Dans le secteur social, il a souligné l'accès élargi aux infrastructures et aux services publics, notamment dans le domaine de l'éducation, où l'initiative « Éducation pour une génération » accroît la construction d'écoles et améliore l'accès aux possibilités d'apprentissage à travers le pays.

Pour l'avenir, Adem a insisté sur l'importance de renforcer la coopération entre les institutions gouvernementales, le secteur privé et les citoyens afin de pérenniser les progrès.

Il a également souligné que l'objectif à long terme de l'Éthiopie est de bâtir une nation stable et prospère, fondée sur la maturité démocratique, la bonne gouvernance et une paix durable.