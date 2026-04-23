Ethiopie: Succès diplomatiques majeurs - Le pays renforce son influence sur la scène internationale

Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timotheos, a déclaré que l'Éthiopie a enregistré d'importantes avancées diplomatiques au cours des dernières années, consolidant sa présence et élargissant ses opportunités de coopération à l'échelle mondiale.

Selon lui, ces réussites reposent sur des progrès internes significatifs, notamment en matière de réformes économiques, de consolidation institutionnelle et de protection de l'environnement, qui ont servi de fondement à l'action diplomatique du pays.

Le ministre a indiqué que l'influence de l'Éthiopie ne cesse de croître au sein des organisations régionales et internationales, tandis que des dossiers stratégiques, tels que l'accès à la mer, occupent désormais une place centrale dans les discussions bilatérales et multilatérales.

Il a également souligné que l'achèvement du Grand Ethiopian Renaissance Dam illustre la capacité du pays à mener à bien des projets d'envergure malgré les pressions extérieures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS et son engagement actif au sein de ce groupe témoignent par ailleurs de la reconnaissance croissante dont elle bénéficie sur la scène internationale.

D'après Gedion Timotheos, le pays s'impose de plus en plus comme un partenaire attractif pour les investissements et la coopération économique, comme en attestent les visites de haut niveau et la multiplication des accords stratégiques.

Au cours des derniers mois, l'Éthiopie a également renforcé sa présence dans plusieurs instances décisionnelles internationales, avec l'élection de ses représentants à des postes clés, reflet de son poids diplomatique grandissant.

Le ministre a enfin insisté sur le fait que ces performances sont étroitement liées aux transformations internes du pays, notamment au renforcement des institutions et à une politique axée sur le développement durable et les énergies renouvelables.

Il a conclu en affirmant que l'articulation entre croissance économique, gouvernance solide et engagement environnemental constitue le socle de l'influence diplomatique croissante de l'Éthiopie.