Afrique: Le Premier ministre Abiy Ahmed a été désigné Champion de l'Union africaine pour l'intelligence artificielle et la santé numérique

Addis-Abeba — Le premier ministre Abiy Ahmed a été choisi comme Champion de l'Union africaine pour l'intelligence artificielle (IA) et la santé numérique, une distinction qui salue son engagement en faveur de la transformation numérique et des technologies émergentes sur le continent.

Dans son annonce, l'Union africaine met en avant l'influence croissante de l'Éthiopie dans le façonnement de l'avenir technologique africain, notamment à travers l'innovation et l'IA.

Elle souligne que le leadership du Premier ministre a contribué à faire de l'intelligence artificielle un levier clé pour la souveraineté, l'efficacité et une croissance inclusive en Afrique.

La lettre de nomination insiste également sur son plaidoyer constant pour l'autonomie technologique, considéré comme un facteur déterminant pour positionner l'Afrique parmi les leaders mondiaux dans l'adoption responsable de l'IA.

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Cette reconnaissance intervient alors que l'Éthiopie accélère sa transformation numérique, avec des avancées significatives dans les infrastructures, les services publics en ligne et les écosystèmes d'innovation.

Parmi les réalisations majeures figure la création, en 2020, du premier institut africain dédié à l'intelligence artificielle, devenu un centre clé pour la recherche et le développement.

Le pays prépare également l'ouverture d'une université spécialisée en IA, destinée à renforcer les compétences, la recherche et la coopération à l'échelle continentale.

S'inscrivant dans la stratégie « Éthiopie numérique 2030 », ces initiatives incluent aussi le développement d'un système national d'identité numérique et de solutions de paiement digital, visant à améliorer l'efficacité et la sécurité des services.

Le gouvernement met en outre l'accent sur la formation des jeunes, notamment à travers des programmes dédiés aux compétences numériques, afin de soutenir une économie fondée sur le savoir.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, Abiy Ahmed promeut activement la transformation technologique comme moteur de croissance, de résilience économique et d'intégration régionale.

Cette nomination devrait ainsi consolider le rôle de l'Éthiopie dans le développement du numérique en Afrique, en exploitant le potentiel de l'intelligence artificielle et des solutions de santé digitale pour répondre aux défis du continent.