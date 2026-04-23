Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé la volonté de l'Éthiopie de mettre son expertise en intelligence artificielle au service du continent africain, tout en renforçant la coopération régionale pour faire face aux mutations rapides du secteur technologique.

S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec Jean Kaseya, directeur général des Africa Centres for Disease Control and Prevention, le chef du gouvernement a qualifié leurs échanges de constructifs.

Les discussions ont porté sur plusieurs priorités, notamment son rôle récemment attribué de champion de l'Union africaine pour l'intelligence artificielle et la santé numérique.

Abiy Ahmed a souligné que l'innovation technologique, en particulier l'IA, est essentielle pour relever les défis sanitaires actuels, améliorer les systèmes de santé et élargir l'accès aux soins en Afrique.

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Il a également insisté sur l'importance du partage des connaissances et du renforcement des partenariats afin de s'adapter efficacement à un environnement technologique en constante évolution.

Réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie, il s'est dit prêt à collaborer étroitement avec les institutions continentales, notamment le CDC Afrique, pour concrétiser cette vision et générer un impact durable et inclusif.

Cette déclaration intervient après sa nomination par l'Union africaine en tant que champion de l'IA et de la santé numérique, une reconnaissance de son rôle dans la promotion de la transformation numérique sur le continent.

Sous son impulsion, l'Éthiopie a intensifié ses efforts en matière de digitalisation, notamment à travers le développement d'infrastructures numériques, la modernisation des services publics et la création d'écosystèmes d'innovation.

Parmi les initiatives phares figure la création, en 2020, du premier institut africain dédié à l'intelligence artificielle, ainsi qu'un projet d'université spécialisée en IA, destiné à renforcer les compétences, la recherche et la coopération à l'échelle continentale.