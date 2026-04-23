Niger: Pilote américain enlevé au pays - «Tu nous manques et nous prions pour ton retour sain et sauf», témoigne sa femme

22 Avril 2026
Radio France Internationale

Le pilote américain enlevé dans le coeur de Niamey en octobre 2025, Kevin Rideout, reste introuvable. Sa femme, Krista Rideout, a souhaité lui adresser un message de soutien.

« Mon époux, Kevin, a été arraché à notre famille le 21 octobre de l'année dernière à Niamey. Cela fait maintenant six mois que Kevin a été enlevé. » C'est ainsi que Krista Rideout a souhaité commencer son message qui, elle l'espère, atteindra son mari.

Âgé de 49 ans, Kevin Rideout était alors pilote civil engagé dans une mission évangélique et humanitaire opérant au Sahel, baptisée Serving In Mission (plus connue sous son acronyme SIM). Il a été enlevé en plein coeur de Niamey. Immédiatement, le département d'État américain a indiqué que les responsables de l'ambassade des États-Unis à Niamey travaillaient en étroite collaboration avec les autorités locales afin d'obtenir la libération de leur ressortissant.

« L'absence de Kevin a laissé un grand vide dans notre famille », a tenu à lui dire sa femme, ajoutant que « tu nous manques et que nous prions chaque jour pour ton retour sain et sauf. » Elle appelle ses ravisseurs à « prendre la bonne décision » et à « prendre soin de lui ».

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Mon époux, Kevin, a été arraché à notre famille le 21 octobre de l'année dernière à Niamey. Cela fait maintenant six mois que Kevin a été enlevé. L'absence de Kevin a laissé un grand vide dans notre famille. Kevin. Je prie pour que tu entendes ce message et que tu saches combien tu nous manques et que nous prions chaque jour pour ton retour sain et sauf. En tant que famille. Nous attendons que ceux qui détiennent Kevin prennent la bonne décision. Merci de prendre soin de lui et de préserver sa santé pendant que nous attendons son retour. 

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