Afrique du Sud: Contre l'avis de Donald Trump, la France souhaite le retour de Pretoria à la table du G20

Depuis Johannesburg, l'ambassadeur de France en Afrique du Sud, David Martinon, a profité d'un point presse pour rappeler la volonté de la France de voir Pretoria réintégrer les réunions du G20, alors que le pays organisateur, les États-Unis, a exclu la nation arc-en-ciel arbitrairement, dans un contexte de fortes tensions diplomatiques. Les représentants sud-africains n'ont donc pas pu participer aux premières réunions du G20 qui ont déjà eu lieu.

Quand Donald Trump annonçait exclure arbitrairement l'Afrique du Sud du G20 en novembre dernier, l'Allemagne avait tout de suite réagi et expliqué qu'elle ferait tout pour que le président américain change d'avis. Récemment, c'est le Brésil qui a pris la défense de Pretoria.

Et à en croire l'ambassadeur David Martinon, la France tente elle aussi de faire en sorte que la situation se débloque. « Le sujet a été évoqué plusieurs fois avec les sherpas, et avec nos conseillers diplomatiques », a expliqué l'ambassadeur de France, « nous considérons bien évidemment que l'Afrique du Sud est un membre du G20 et doit participer à toutes ses réunions. »

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Surtout que l'Afrique du Sud est un membre permanent et fondateur du groupe des 20, et normalement, un pays ne peut pas décider seul de l'exclure. Pour rappel, Donald Trump avait boycotté le G20 à Johannesburg l'année dernière, alors que les relations diplomatiques entre les deux pays sont au plus bas.

Lors de ce même point presse à Johannesburg, David Martinon est aussi revenu sur le G7 en France et cette invitation du Kenya, plutôt que de l'Afrique du Sud, alors que Pretoria avait prétendu, un temps, être sur la liste des invités. Il a assuré que seulement quatre pays avaient été invités. « Et nous avons choisi le Kenya car nous considérons que le sommet Africa Forward est, en quelque sorte, une séquence qui fait partie intégrante de la présidence française du G7 », développe le diplomate.

Un sommet Africa Forward coorganisé par la France et le Kenya, qui débutera à Nairobi le 11 mai prochain.