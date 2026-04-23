Congo-Kinshasa: Nonda, Véron Mosengo, Makukula... du lourd pour la présidence de la Fecofa

Après des années de tutelle de la FIFA, le football congolais s'apprête à tourner une page décisive le 20 mai prochain. En attendant la validation des dossiers, neuf candidats, parmi lesquels des figures emblématiques comme Shabani Nonda, Aziz Makukula ou encore Véron Mosengo, pourraient se livrer une bataille serrée pour prendre la tête de la Fecofa et redéfinir l'avenir du ballon rond en RDC.

Bientôt le bout du tunnel pour le football en RDC, sous tutelle de la Fifa depuis 2022. Le 20 mai prochain, la Fédération congolaise de football devrait élire un nouveau président et il faudra s'attendre à une campagne et à une élection très disputées, tant les candidats de renom ont décidé de briguer le fauteuil présidentiel.

L'ex-attaquant Shabani Nonda apparaît comme le candidat surprise dans cette course. « Pour moi, c'est un jour spécial. Je suis venu déposer personnellement ma candidature pour la présidence congolaise de football », a-t-il confié après son dêpot de candidature.

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Longtemps discret, l'ancien Monégasque et capitaine des Léopards défend un projet centré sur « le changement, la transparence » et la « relance du football à la base » et le « développement des infrastructures ». Face à lui, l'ancien international portugais Aziz Makukula, né au Congo et toujours proche des Léopards, dont il est l'un des ambassadeurs. Il est soutenu par plusieurs figures du football congolais, dont Dieumerci Mbokani, aligné au poste de vice-président. Leur maître-mot ? « Le football aux footballeurs. »

Véron Mosengo de la CAF à la Fecofa ?

Le duel s'élargit à d'autres figures du terrain. Eugène Kabongo, autre vieille gloire du football congolais, figure sur la liste de Bosco Mwehu, actuel président du comité de gestion de la Linafoot. Un duo complémentaire entre maîtrise du terrain local et notoriété nationale et internationale.

En embuscade, Véron Mosengo, récemment secrétaire général démissionnaire de la CAF, concentre les critiques de plusieurs challengers. Pour lui, « responsabilité, intégrité, et transparence » constituent les priorités.

Au total, ils sont neuf à convoiter la tête d'une Fecofa, restée sous tutelle de la Fifa pendant cinq ans, mais la commission juridique va étudier d'abord les dossiers pour validation.

Il y aura un temps de recours puis la liste définitive des candidats sera validée par la commission.

En tout cas, une lutte de pouvoir s'annonce et chaque camp commence à avancer ses pions. Verdict attendu le 20 mai prochain pour tourner enfin la page Constant Omari.