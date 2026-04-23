Madagascar: Drag Racing - Run et motorbike en ouverture

Deux disciplines, le run et le motorbike, démarrent leur championnat ensemble. La première manche aura lieu le 3 mai à Arivonimamo.

Deux univers de la mécanique et de la vitesse main dans la main. Fait inédit, le club RunMada et la Team LNDK ont décidé d'organiser ensemble la manche inaugurale de leurs disciplines respectives. Comme chaque année, RunMada, qui assure l'organisation de quatre des cinq manches inscrites au calendrier du championnat de Madagascar de run, ouvre le bal cette saison avec le Drag Racing sur 400 m. Ce premier rendez-vous se déroulera, comme d'habitude, sur la piste de la base aéronavale 213 d'Arivonimamo, le dimanche

3 mai. La phase éliminatoire se jouera en six passages dans la matinée, avant la phase finale l'après-midi, par catégorie et toutes catégories confondues. Le champion en titre et recordman, Nouroudine Mamodaly, au volant d'une Audi TT, remettra ainsi son titre en jeu. Ce pilote de RunMada avait raflé trois victoires sur les quatre courses disputées l'an passé. Réaliser un temps « under nine » sera aussi le défi des grosses pointures cette saison.

Deux roues

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Comme innovation cette saison, la première manche du championnat national de motorbike Drag Trophy sur 400 m se déroulera en marge de celle du run. La compétition sera répartie en deux catégories. Les Sportives comme les Roadsters seront chacune divisées en deux sous-catégories : les motos de 600 cc à 900 cc et celles de 1 000 cc et plus. L'objectif des organisateurs est de diversifier le spectacle et d'attirer une nouvelle communauté de passionnés. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de promouvoir et de développer le sport mécanique à Madagascar.

Par ailleurs, c'est une occasion d'offrir une plateforme officielle aux pilotes de moto et d'enrichir le spectacle du championnat. En matière de rigueur, l'organisation exige le respect des règlements. Chaque pilote devra disposer d'une licence et le port des équipements de protection est obligatoire. Les machines seront également soumises à des contrôles techniques.