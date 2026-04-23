Madagascar: La qualité de l'enseignement laisse à désirer

La qualité de l'enseignement est fragilisée par le manque de suivi des élèves et par la présence, parfois, d'enseignants non qualifiés. Le ministère de l'Éducation nationale recrute de nouveaux enseignants issus de l'École normale supérieure afin de renforcer le système éducatif.

« Les élèves tendent à s'appuyer sur des outils qui affaiblissent leur logique et leur curiosité scientifique. Cela pèse sur les résultats en mathématiques, en physique-chimie et en sciences de la vie et de la Terre », constate Henri Ratefimanana, professeur de physique-chimie.

D'autres facteurs sont également évoqués. L'usage excessif des réseaux sociaux détournerait une partie des élèves de leurs priorités scolaires. Un sociologue souligne, pour sa part, « le manque de suivi, aussi bien du côté des parents que des établissements ». Selon lui, un encadrement plus rigoureux est essentiel pour enrayer le déclin du niveau.

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Par ailleurs, « la présence d'enseignants non qualifiés peut réduire la qualité de l'enseignement. Ils maîtrisent parfois moins bien les contenus et les méthodes, ce qui peut freiner la progression des élèves. Ce problème est plus fréquent en zones rurales, où les enseignants formés sont rares, et il crée des inégalités entre les écoles. Toutefois, ces enseignants ne sont pas les seuls responsables. Le manque de formation et d'encadrement joue aussi un rôle. La priorité est donc de les former et de les accompagner pour améliorer le système éducatif », note un acteur de l'éducation.

Pour répondre à ce besoin et améliorer la qualité de l'enseignement, le ministère de l'Éducation nationale a procédé, hier à Mahamasina, à la distribution de contrats de travail à des enseignants sortis de l'École normale supérieure.

Affectés

« Au total, quatre cent quatre-vingt-dix-sept enseignants ont obtenu un contrat, si deux cent quatre-vingt-douze ont reçu leur arrêté de nomination à Toliara, vendredi dernier », indique Felana Rakotonindriana, directrice des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale.

Ces enseignants seront répartis dans des établissements scolaires à travers les vingt-trois directions régionales de l'Éducation nationale. Certains seront également affectés dans l'administration de l'éducation, notamment au niveau des Circonscriptions scolaires, où ils participeront à la gestion du système éducatif. Ils seront affectés aussi bien dans les lycées que dans les collèges d'enseignement général.

À cette occasion, la ministre de l'Éducation nationale, Sendra Nirina Rajaonarison, a souligné l'importance de leur rôle dans le système éducatif malgache. Elle a insisté sur le caractère noble et exigeant du métier d'enseignant. « L'éducation est une mission sacrée qui requiert engagement et sens des responsabilités », a-t-elle déclaré.