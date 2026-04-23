Madagascar: Open de vanille - Le tennis se réveille dans la Sava

Premier grand rendez-vous tennistique dans la région, l'Open de Vanille a réuni à Sambava aussi bien de jeunes espoirs que des joueurs expérimentés, avec pour objectif de redynamiser durablement la discipline.

Organisé à la mi-avril à Sambava, ce tournoi marque un tournant pour le tennis dans la région Sava. Initié par le Club de Tennis d'Ampandrozonana, en collaboration avec la ligue régionale et sous la supervision de la Fédération malagasy de tennis (FMT), l'événement a réuni plus d'une quarantaine de participants, dont une majorité de jeunes âgés de 6 à 15 ans. Un signal fort pour une discipline en quête de renouveau après plusieurs années de sommeil.

Répartis en catégories mini-tennis, U12, U16, seniors et vétérans, les joueurs ont disputé près de quarante matchs sur les courts de Kaizar et Tandranema. Si l'engouement est réel, le niveau global reste perfectible, notamment chez les jeunes, encore pénalisés par le manque de compétitions régulières. Mais l'essentiel est ailleurs : la relève est bien au rendez-vous. Les juniors ont saisi cette opportunité pour s'exprimer, progresser et afficher un potentiel prometteur, encouragés par leurs encadreurs et leurs familles.

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Face à ces constats, les organisateurs plaident pour une multiplication des rencontres interrégionales, notamment avec Diego et Mahajanga, afin d'élever le niveau de jeu. Le développement du tennis dans la Sava passe aussi par le renforcement des compétences techniques, avec des formations pour les entraîneurs et les encadreurs locaux.

Dans cette dynamique, une formation d'arbitres s'est tenue en marge du tournoi à Antalaha, preuve d'une volonté de structurer durablement la discipline. Véritable succès populaire et sportif, cette édition 2026 de l'Open de Vanille, première du genre depuis près de 20 ans, a bénéficié du soutien des partenaires et d'une forte affluence du public. Une réussite collective qui pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le tennis dans la Sava.

« L'objectif a été atteint pour une première expérience, car l'écho a été positif au niveau de la ville de Sambava. Nous remercions tous les sponsors qui ont répondu à notre appel. Le prochain rendez-vous sera fixé lors des festivités de la fête nationale du 26 juin », confie Dieu Donné François, l'un des organisateurs.