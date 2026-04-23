Madagascar: CCESCA - Zandry Gasy célèbre ses 15 ans

Pour marquer ses 15 années de scène, le groupe Zandry Gasy se produira pour la première fois au CCESCA Antanimena pour un spectacle d'envergure.

Un rêve longtemps reporté devient enfin réalité. Le groupe Zandry Gasy franchit une étape majeure de son parcours artistique en célébrant ses 15 ans de scène à travers un concert inédit au CCESCA Antanimena, prévu le 26 avril à partir de 15 heures. Une première très attendue pour cette formation qui n'avait encore jamais investi cette scène emblématique.

Cette date s'inscrit dans le cadre d'une tournée anniversaire déjà entamée, notamment à l'Ivokolo Analakely ainsi que dans plusieurs provinces. Initialement programmé en 2021, ce passage au CCESCA avait été annulé en raison de la pandémie de Covid-19. « C'était un rêve pour nous de nous y produire», confie le groupe, qui voit aujourd'hui ce projet aboutir et espère rassembler un large public pour cette célébration.

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Pour l'occasion, Zandry Gasy promet un spectacle de musique vivante Ba Gasy d'environ trois heures trente, structuré en deux parties. Le public aura l'opportunité de replonger dans les titres qui ont marqué le parcours du groupe depuis sa création en 2010, mais aussi de redécouvrir des reprises revisitées de grandes oeuvres du patrimoine musical malgache, telles que « Eny Ambanivohitra eny », « Pangalana» et d'autres morceaux emblématiques.

Depuis ses débuts, le groupe a construit une identité musicale solide, portée par deux albums : « Vakoka sy soatoavina », sorti en 2014, et « Ba Gasy mazia romotra », en 2025. Un troisième album est actuellement en préparation, dont les enregistrements sont déjà finalisés, annonçant une nouvelle étape dans son parcours artistique.

La formation est composée de Mbola Talenta, leader, auteur, guitariste et chanteur, accompagné de Hoby, guitariste et arrangeur, Fitahiana, auteur et chanteur, Litsakely à la percussion, Lik Jos, auteur-compositeur et musicien de kabaosy, ainsi que Herinjatovo, chanteur. Ensemble, ils entendent offrir une prestation à la hauteur de cet anniversaire.

Pour enrichir cette scène exceptionnelle, plusieurs invités partageront également l'affiche, dont Benja à l'accordéon, Ra Pa du groupe Rakoto Frah, reconnu pour sa maîtrise de la valiha et du sodina, ainsi que le groupe Vetsonkira. À travers ce concert, Zandry Gasy ne se contente pas de célébrer un anniversaire, mais affirme aussi son engagement à faire vivre et à renouveler la musique traditionnelle malgache, en la revisitant avec énergie et modernité.