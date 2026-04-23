Madagascar: Spectacle - Babai Lugu et Ala Katsa Katsa en tête d'affiche

Pour la première fois, le groupe se produit sans être invité et présente de nouvelles créations musicales.

Une étape importante est franchie. Babai Lugu & Ala Katsa Katsa s'apprête à se produire en tête d'affiche à l'occasion de deux concerts, marquant une évolution dans son positionnement artistique et l'occasion de présenter plusieurs nouveaux titres. Le premier concert est prévu le 24 avril à Antsirabe, ville d'origine des membres, suivi d'une seconde date le 26 avril à Antsahamanitra, à Antananarivo. Organisé par Bskmg, en partenariat avec Yas Madagascar, l'événement mobilise également le prestataire Be Bose pour la sonorisation, la scène et l'ensemble du dispositif technique.

Ce double rendez-vous revêt une dimension particulière pour le groupe, dont les membres sont originaires d'Antsirabe. Ce choix traduit une volonté de maintenir un lien avec leur ville d'origine avant de se produire dans la capitale. En première partie, l'artiste Bolo assurera l'ouverture du spectacle. Il indique: « C'est un honneur pour moi, non seulement en tant que chanteur ou rappeur, mais aussi en tant qu'admirateur du groupe avec lequel j'ai déjà collaboré. »

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Cette collaboration se prolonge en studio. Babai Lugu et Bolo ont récemment entamé la création d'un nouveau titre, encore en cours de finalisation, qui devrait être présenté prochainement.

Interaction

Le groupe prévoit un programme mêlant titres déjà connus, comme « Vero » ou « Tsodrano », et nouvelles compositions, notamment issues de l'album Altern'antsiva. Certaines créations continuent par ailleurs d'évoluer sur scène avant leur enregistrement.

Sur le plan musical, Babai Lugu et Ala Katsa Katsa s'inspirent de sonorités des années 1960 et 1970, associées à des influences contemporaines. Leur répertoire repose sur des rythmes marqués et une instrumentation variée, avec une attention portée à l'identité sonore et visuelle.

Formé initialement comme un trio, le groupe s'est élargi avec l'arrivée de nouveaux membres. Aujourd'hui basé en France, il conserve un ancrage à Madagascar dans ses thématiques et ses productions. Il réunit notamment Mandrantohery « Goul » Andriamihanta, ainsi qu'Alice Fearne, Laurie Rakotomanga, Mohamed Sayon Nafi, Mous' Kounta Boé et Amboara Ramanamisata. Pensé comme une expérience évolutive, ce double concert associe répertoire existant, nouvelles créations et collaborations récentes, dans une démarche centrée sur la scène et l'interaction avec le public.