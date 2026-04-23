Madagascar: Exposition - Amir.J tisse un dialogue entre Antananarivo et Befandriana Nord

Deux villes, deux atmosphères, un même regard. L'artiste peintre malgache Amir.J investit le Novotel Convention & Spa Antananarivo du 18 avril au 10 mai avec son exposition «Regards croisés», une proposition artistique qui met en dialogue Antananarivo et Befandriana Nord à travers une série de 17 oeuvres.

Installé à Antananarivo, Amir.J développe un travail essentiellement à l'aquarelle, centré sur des scènes du quotidien, des lieux familiers et les ambiances qui les animent. À travers cette exposition, il explore une nouvelle dimension de son univers en portant son regard sur sa ville natale, Befandriana Nord, tout en restant fidèle à son approche artistique construite dans la capitale. Chaque tableau s'ancre ainsi dans un seul territoire -- Antananarivo ou Befandriana -- sans les fusionner, laissant le dialogue se créer naturellement dans l'espace d'exposition, au fil des correspondances visuelles et sensibles.

«Regards croisés» naît précisément de ce va-et-vient entre deux espaces de vie. D'un côté, la capitale, omniprésente dans son travail ; de l'autre, Befandriana Nord, redécouverte à travers une approche intime.

Interprétation sensible

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Ce face-à-face artistique donne naissance à une lecture nuancée du réel, où les différences et les résonances se répondent sans jamais se confondre. Le style de Amir.J se distingue par des compositions sobres, équilibrées et souvent épurées, où chaque élément trouve sa place. Son travail accorde une attention particulière à la lumière, aux couleurs et aux détails du quotidien. À travers ses oeuvres, il propose une interprétation sensible du réel, à la croisée de l'observation, de la mémoire et de l'imaginaire.

Ses sources d'inspiration puisent directement dans la vie de tous les jours : scènes de rue, architectures, gestes simples et atmosphères urbaines ou rurales. Ses déplacements, ses souvenirs et son regard attentif nourrissent des compositions personnelles qui traduisent une vision à la fois intime et universelle.

Le parcours artistique de Amir.J témoigne d'une évolution progressive et marquée par plusieurs étapes importantes. En 2019, sa première exposition à l'Île Maurice constitue une expérience internationale déterminante. En 2022, il est invité à exposer à la résidence de l'Ambassade de Madagascar à Paris dans le cadre de l'événement Madagasc'Art dans le Monde, ainsi qu'à la mairie du 16e arrondissement, avant de poursuivre avec plusieurs expositions en France, notamment au 59 Rivoli à Paris. En 2023, il signe sa première exposition personnelle à la Galerie Vellutini à Antananarivo.