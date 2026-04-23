Madagascar: Procès - Deux frères condamnés à neuf mois de prison

À Tsiroanomandidy, un meurtrier est toujours en fuite, tandis que son père et son oncle ont été condamnés, mardi, à neuf mois de prison.

Mardi, la Cour criminelle ordinaire a rendu son verdict dans l'affaire du meurtre de Lahatra, un jeune homme de 25 ans tué à Ambohibary Kofay, commune rurale de Fihaonana, à Tsiroanomandidy. Deux frères, père et oncle du principal suspect, Raliza, ont été condamnés à neuf mois de prison ferme et à verser cinq millions d'ariary de dommages et intérêts pour complicité dans la fuite de ce dernier. Détenus provisoirement depuis le 7 août 2025, ils devraient être libérés le 7 mai prochain.

Les faits remontent au 24 juillet 2025, vers 2 h 30 du matin, lors d'un « famadihana » organisé par la famille de la victime. Alors que des proches vendaient des produits sur place, Raliza, déjà ivre, est arrivé pour participer au bal. En renversant une table, il a semé le désordre, poussant Lahatra à lui demander calmement de respecter les autres.

Mort sur le coup

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Sans altercation immédiate, Raliza s'est éloigné, avant de revenir peu après et de poignarder Lahatra dans le dos, atteignant le coeur. Le jeune homme est mort sur le coup, sous les yeux des témoins. L'auteur des faits a pris la fuite vers Antanambao Antsimomparihy, commune rurale de Bevato, où il s'est réfugié chez son père. Alertés, des membres du comité de sécurité villageoise et des représentants du fokonolona l'ont retrouvé, vêtu d'un habit encore couvert de sang. Il a été ligoté en attendant l'arrivée des forces de l'ordre.

La situation a toutefois dégénéré lorsque son oncle a provoqué un tumulte, lui permettant de s'échapper. Son père et le frère de ce dernier ont alors été accusés d'avoir facilité sa fuite. Lors du procès, malgré leurs dénégations, les témoignages des plaignants ont convaincu la Cour de leur culpabilité. La peine a été prononcée.

Le père du fugitif a indiqué avoir tenté de protéger son fils de représailles. Il déclarait à la foule: « Ne vous inquiétez pas, il ne s'échappera pas, je m'en porte garant. Mais s'il tente de fuir, je lui tranche la gorge avec la hache. » La famille de la victime demande désormais que la justice poursuive activement les recherches afin de retrouver Raliza et qu'il réponde de ses actes devant les tribunaux.